Dobra wiadomość dla seniorów 75+. Nowe świadczenie już w 2026 roku

Seniorzy i ich bliscy mogą wkrótce odetchnąć z ulgą. Rząd zapowiada nowe świadczenie, które od 2026 roku ma ułatwić codzienną opiekę nad osobami starszymi. Pomoc nie trafi jednak w gotówce do rąk seniorów, a pokryje koszty usług związanych z opieką.

Bon senioralny ma funkcjonować na podstawie ustawy przygotowanej przez ministra do spraw polityki senioralnej. Projekt jest już gotowy. Zgodnie z intencją rządzących, wprowadzenie bonu ma stanowić odpowiedź "na wyzwania związane z godzeniem obowiązków wynikających z pracy i zapewnieniem wsparcia odpowiadającego potrzebom seniorów przez rodzinę".

Na czym polega bon senioralny?

W praktyce chodzi o odciążenie dzieci i wnuków, na których spoczywa obowiązek opieki nad starszymi bliskimi. Jak podkreślają autorzy projektu, często wiąże się to z koniecznością ograniczenia pracy zawodowej i ponoszenia wysokich kosztów zatrudnienia opiekuna. Dlatego proponuje się, aby seniorzy otrzymali dofinansowanie do 2 150 zł miesięcznie, co odpowiada wartości około 50 godzin specjalistycznej opieki.

Środki te, pokrywane z budżetu państwa, nie trafiałyby do rąk beneficjentów, ale pokrywały koszt usług w zakresie czterech obszarów:

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

wsparcia w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych

podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej

zapewnienia kontaktów z otoczeniem

Nowa pomoc dla seniorów. Zasady i kryteria przyznawania

To, jaka kwota zostanie przeznaczona dla danej osoby, zależeć będzie od punktów przyznanych na podstawie specjalnego kwestionariusza. Za cały proces odpowiadać ma gmina, która zorganizuje realizację usług samodzielnie lub przez wybrany podmiot.

Kto skorzysta z bonu senioralnego? Program skierowany będzie do osób powyżej 75. roku życia, które mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Muszą to być mieszkańcy Polski, których emerytura lub renta wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym nie przekroczy:

3 500 zł brutto w 2026 r.

4 000 zł brutto w 2027 r.

4 500 zł brutto w 2028 r.

5 000 zł brutto od 2029 r. przez kolejne lata

Dochody wnioskodawcy też mają znaczenie

Wniosek o skorzystanie z rozwiązania musi złożyć zstępny seniora, na przykład dziecko lub wnuk. Co ważne, wnioskodawca musi spełniać kryteria dochodowe. Jego przychód nie może być wyższy niż:

dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarstwie jednoosobowym

za pracę w gospodarstwie jednoosobowym trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym, niezależnie od liczby osób w rodzinie

Z uwagi na plany rządu, aby płaca minimalna od 2026 r. wynosiła 4 806 zł brutto, można obliczyć, że w pierwszym przypadku będzie to 9 612 zł, a w drugim 14 418 zł brutto.

Bon senioralny mógłby trafić nawet do 288,9 tys. beneficjentów. Zgodnie z założeniami ta forma wsparcia miałaby wejść w życie od stycznia 2026 r. W czerwcu w Sejmie posłanka Koalicji Obywatelskiej Henryka Krzywonos-Strycharska mówiła o aktualnej sytuacji ustawy. Poinformowała, że projekt "właśnie wkracza w etap prac rządowych".

