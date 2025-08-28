Polityka, której nie widać na pierwszy rzut oka. Fakty, które nabierają nowego znaczenia. Dziennikarze Polsat News i Interii odsłonią kulisy, zdradzą niedyskrecje i pokażą szerszy obraz wydarzeń. W niedzielę, 7 września, o godz. 17:30 rusza nowy program "Z drugiej strony".

Polityka ma wiele wymiarów. To, co trafia na pierwsze strony gazet i do głównych wydań serwisów, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W nowym programie "Z drugiej strony" widzowie Polsat News zobaczą to, co zwykle pozostaje w cieniu - kontekst, zakulisowe rozmowy i tło decyzji, które kształtują polską rzeczywistość.

Nowe spojrzenie na politykę

Na co dzień dziennikarze, publicyści i reporterzy Polsat News i Interii nie boją się zadawać trudnych pytań i docierać do prawdy, której politycy często woleliby nie ujawniać. Teraz - w formule lekkiego, ale przenikliwego dziennikarskiego salonu - spotkają się, by wymienić spostrzeżenia i podzielić się swoimi doświadczeniami. Efekt? Unikalny, pełen energii komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych.

Niedzielne popołudnie to idealny moment, by podsumować mijający tydzień i przygotować się na nadchodzące, często gorące wydarzenia w polityce. "Z drugiej strony" będzie okazją, by spojrzeć na nie świeżym okiem - czasem z przymrużeniem oka, ale zawsze z reporterską rzetelnością i pasją do odkrywania prawdy.

ZOBACZ: Jedyny taki turniej koszykówki 3x3. Rywalizowały... ekipy z Grupy Polsat Plus

W gronie prowadzących i komentatorów znajdą się m.in.: Piotr Witwicki, Marcin Fijołek, Karolina Olejak, Agnieszka Gozdyra, Grzegorz Jankowski, Grzegorz Kępka, Przemysław Szubartowicz, Grzegorz Urbanek, Mira Skórka, Dariusz Ociepa, Kamila Baranowska, Bartosz Bednarz, Jakub Krzywiecki.

Premiera już w niedzielę, 7 września, o godz. 17:30 na antenie Polsat News.

WIDEO: Minister deklaruje po wecie Nawrockiego. "Nie zostawimy Polaków" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl