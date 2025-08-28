Polski wątek pojawia się w śledztwie dotyczącym sprawy wysadzenia gazociągu Nord Stream. Jak podają ARD, "Süddeutsche Zeitung" i "Die Zeit", niemieccy śledczy ustalili już tożsamość wszystkich członków grupy sabotażowej - to sześciu obywateli Ukrainy, wobec których wydano nakazy aresztowania. Podejrzani mieli przebywać w Polsce zarówno przed jak i po akcie sabotażu.

W zeszłym tygodniu włoska policja zaaresztowała 49-letniego obywatela Ukrainy Serhia K., podejrzanego o koordynację ataków na gazociągi Nord Stream 1 i 2 pod koniec września 2022 roku. Mężczyzna jest uznawany za jednego z liderów grupy sabotażystów. Usłyszał zarzuty sabotażu antykonstytucyjnego, spowodowania eksplozji i zniszczenia infrastruktury. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Niemieckie media podają, że grupa sabotażystów dotarła wówczas do Niemiec z Polski. Mieli przy tym posłużyć się fałszywymi paszportami. Śledztwo wskazuje także, że jeden z podejrzanych ukrywał się w naszym kraju do połowy 2024 roku, kiedy niemiecka prokuratura zwróciła się do polskich służb z prośbą o zatrzymanie mężczyzny. Ukrainiec zdołał uciec do Kijowa i - według ustaleń mediów - pomogły mu w tym ukraińska administracja.

Eksplozja Nord Stream. Nowe ustalenia w sprawie

Kluczowym elementem dochodzenia były dowody zabezpieczone na jachcie Andromeda, wynajętym na czas operacji. Badania wykazały obecność śladów DNA podejrzanych oraz resztek mieszanki wybuchowej oktogenu i heksogenu - takiej samej jak tej znalezionej na fragmencie rurociągu. To właśnie te dowody pozwoliły połączyć ekipę nurków z aktem sabotażu.

Przełomem w śledztwie była rejestracja białego Citroëna, który 8 września 2022 roku uchwyciła kamera drogowa na niemieckiej wyspie Rugia na Morzu Bałtyckim. Kierowca pracujący w firmie kurierskiej przyznał, że wielokrotnie przewoził Ukraińców z Kijowa do Niemiec. Współpraca z polskimi władzami, rejestrującymi dane podróżnych na granicy, pozwoliła ustalić ich tożsamości.

Okazało się, że podejrzani posługiwali się fałszywymi nazwiskami, takimi jak Jewhenii Chomenets czy Wsiewołod Myczko. Zdjęcia paszportowe i same dokumenty były jednak autentyczne, co sugeruje wsparcie ze strony urzędników w ukraińskim aparacie państwowym.

Polski wątek w śledztwie Nord Stream

Jak podaje dziennik "Die Zeit", śledczy mogli odtworzyć pełną trasę podejrzanych dzięki współpracy z polskimi służbami. Dane z przejść granicznych pozwoliły na zidentyfikowanie, kto wjeżdżał do Niemiec i w jakim czasie. Szczególną rolę odegrała współpraca z polską Strażą Graniczną, która rejestruje dane osobowe wszystkich podróżnych przekraczających granicę z Ukrainą.

Co więcej, jeden z podejrzanych - instruktor nurkowania Wołodymyr S. - po ataku ukrywał się wraz z rodziną właśnie w Polsce. Latem 2024 roku Niemcy zwrócili się do Polaków z prośbą o jego aresztowanie, ale krótko przed tym S. wyjechał. Samochód, którym jechał z Warszawy do Kijowa, został zarejestrowany na ukraińskiego attaché wojskowego.

Wśród członków grupy pływaczka i uczestnik szkolenia Bundeshwehry

Śledczy ustalili tożsamość co najmniej siedmiu uczestników akcji - podaje "Die Zeit". Wśród nich znalazła się Valeria T., 40-letnia rekordzistka Ukrainy w nurkowaniu głębokim. Kobieta miała być jedyną kobietą w grupie i - jak twierdzą świadkowie - odegrała kluczową rolę w doprowadzeniu misji do końca pomimo niesprzyjających warunków pogodowych.

W ekipie był również doświadczony kapitan jachtu z Odessy, który również używał fałszywych paszportów. Jego odcisk palca znaleziono na Andromedzie.

Szczególne kontrowersje wywołało odkrycie, że jeden z uczestników - Wsiewołod K., ukraiński żołnierz, który miał zginąć w grudniu 2024 roku - wcześniej przeszedł szkolenie w ośrodku Bundeswehry w Wildflecken. Jego DNA znaleziono zarówno na dokumentach, jak i na jachcie użytym do sabotażu.

Relacje Niemcy-Ukraina pod znakiem zapytania

Według doniesień "Die Zeit", niemiecki rząd przez długi czas unikał otwartego komentowania sprawy, czekając na wyniki śledztwa. Obecnie politycy SPD, w tym ekspert ds. zagranicznych Ralf Stegner, domagają się od Ukrainy wydania podejrzanych. - Nie możemy odwracać wzroku, tylko dlatego, że politycznie jest to dla nas niewygodne - powiedział Stegner.

Doradcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mieli zapewniać niemieckich partnerów, że rząd Ukrainy nie wydał rozkazu wysadzenia Nord Stream. Jednak według ustaleń "Die Zeit" część ukraińskich służb i wojskowych mogła wiedzieć o planach dokonania aktu sabotażu. Mają na to wskazywać m.in. dokumenty oraz źródła wśród urzędników wysokiego szczebla.

Holenderskie i amerykańskie służby specjalne miały także sugerować, że pomysłodawcą akcji był były dowódca ukraińskiej armii Wałerij Załużny. Nie wyklucza się, że także Zełenski był poinformowany o operacji w nieformalny sposób.

Proces w Niemczech może okazać się nie tylko przełomem w sprawie Nord Stream, lecz także testem dla relacji Berlina i Kijowa - czytamy w "Die Zeit". Dziennik zwraca uwagę, że sprawa Nord Stream może stać się poważnym obciążeniem w kontekście negocjacji dotyczących przyszłości Ukrainy z udziałem Rosji, USA i państw europejskich.