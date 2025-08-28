- Niegodnym moralnie, jest gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy, to Sławomir Mentzen takiej Polski chce - powiedział podczas czwartkowego spotkania z sympatykami PiS w Białymstoku Jarosław Kaczyński. Dodał, że jego partia musi przejąć władze, gdyż prezydent - choć "działa jak taran" - ma ograniczone możliwości.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił podczas spotkania z sympatykami w Białymstoku, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego i dalej będzie dążyło taką drogą. Według niego, odmienny pogląd w tej kwestii ma przedstawiciel Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Takiej Polski chce Mentzen". Jarosław Kaczyński uderza w posła Konfederacji

- Nie może być tak - bo to jest nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa - jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają. Jeżeli powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce - powiedział prezes PiS.

Dodał, że choć prezydent Karol Nawrocki "działa jak taran", PiS musi przejąć pełnię władzy w Polsce. - Musimy przejąć pełnię władzy, bo prezydent działa jak taran, ale jednak jego możliwości są ograniczone. Polsce potrzebny jest dobry rząd, a dobry rząd to rząd, który będzie miał mocne poparcie. Być może tutaj jest także niejeden zwolennik Konfederacji, ale może powstać tylko wtedy, jeżeli to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości - mówił Kaczyński.

