Rząd przyjął budżet na 2026 roku. Minister o szczegółach

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Szczegóły przedstawił na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański. Jak przekazał, priorytetem rządu jest bezpieczeństwo, dlatego na ten cel przeznaczono "rekordową kwotę". Najwięcej pieniędzy od lat zostało również zabezpieczonych na obszar budownictwa.

"Rząd właśnie przyjął projekt budżetu na 2026 rok" - poinformowała po Radzie Ministrów szefowa MFiPP Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, na budownictwo społeczne przeznaczono 2,5 razy więcej niż w tym roku, czyli pięć miliardów złotych.

Szczegóły nowego budżetu przedstawił na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański. - Bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem dlatego przeznaczamy na nie rekordowe 200 miliardów złotych - poinformował.

Jak podkreślił to ponad 4,8 proc. PKB kraju. - Najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich NATO - wskazał.

Budżet na 2026 rok. Minister Domański o szczegółach

W budżecie zabezpieczono również środki na kluczowe inwestycje takie jak pierwsza polska elektrownia jądrowa oraz CPK i inne inwestycje związane z rozwojem kolei.

- W budżecie na 2026 rok stawiamy również na rozwój gospodarki morskiej. W tym obszarze wydatki zaplanowano w kwocie 2,4 miliarda złotych. Inwestujemy w zapowiedziane przez premiera Tuska program Polskie Morze - kontynuował Domański.

Środki te mają zostać przeznaczone na infrastrukturę dostępową dla terminala kontenerowego w Świnoujściu czy terminala FSRU w Gdańsku, a także na budowę toru wodnego do portu w Elblągu.

Rząd zaplanował wydatki. Więcej pieniędzy na zdrowie

Z kolei całość nakładów na zdrowie to 247,8 miliarda złotych. - Czyli o ponad 25 miliardów złotych więcej niż w roku 2025. Jest dla nas priorytetem, by te środki trafiały na świadczenia, poprawiały ich dostępność dla pacjentów - komentuje minister.

Ponadto rząd zabezpieczył dodatkowe 100 miliardów złotych na program in vitro. - W tej chwili ten program to już 600 mln zł - stwierdził.

W budżecie znalazło się też miejsce na wszystkie programy socjalne: Aktywny Rodzic, na rentę wdowią, 800 plus, 13. i 14. emeryturę oraz waloryzację świadczeń.

Kolejnym elementem budżetu jest obszar związany z mieszkalnictwem, który zakłada rekordowe wydatki. - Łącznie planujemy przeznaczyć 6,6 miliarda złotych, czyli o dwa miliardy złotych więcej niż w tym roku i niemal dwukrotnie więcej niż łączne wydatki w tym obszarze w latach 2020-2023 - oświadczył minister.

Dodatkowo, jak wskazał szef resortu finansów i gospodarki, sześć miliardów złotych ma zasilić fundusz programu Czyste Powietrze, wspierającego termomodernizację budynków i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. - Zabezpieczyliśmy również 200 milionów złotych na wsparcie samorządów w likwidacji składowisk niebezpiecznych odpadów - dodał szef resortu.

Prognozy gospodarcze na 2026 rok

Minister Andrzej Domański przedstawił również prognozy gospodarcze na kolejny rok.

- Prognozowane dochody na 2026 r. wynoszą 647 mld zł, co oznacza blisko 44 mld zł więcej w porównywaniu do wykonania budżetu w roku 2025. Ta prognoza została obniżona z uwagi na niższą od planowanej inflację - powiedział.

Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową, dochody budżetu mają wynieść nieco ponad 632,8 mld zł. To oznacza, że tegoroczne dochody budżetu będą o ok. 30 mld zł niższe niż zapisano w budżecie. Limit wydatków wynosi natomiast 918,9 miliarda złotych.

Deficyt budżetowy w roku 2026 niesie ok. 271,7 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB. - Dług do PKB w ujęciu unijnym wyniesie na koniec 2026 r. 66,8 proc. - przekazał.