"Przełomowy, ale trudny". Premier o przyszłorocznym budżecie

Budżet państwa na 2026 rok jest przełomowy, ale trudny. W projekcie "wszystko jest wyśrubowane" - ocenił w czwartek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. - Koniec z drożyzną - zapewnił jednocześnie szef rządu.

- To jest budżet przełomowy. Jest to budżet rekordowy pod wieloma względami. Nie ukrywamy też, że jest to budżet trudny - powiedział w czwartek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Wyjaśnił, że na czwartkowym posiedzeniu Rady Ministrów jedynym punktem jest projekt budżetu na rok 2026.

- Nie baliśmy się zaproponować takiej konstrukcji budżetu, gdzie wszystko jest wyśrubowane na maksa. Wykonanie tego budżetu będzie wymagało precyzji i perfekcji, a decyzje, jakie się kryją za tym budżetem, będą wymagały odwagi i wyobraźni - powiedział premier.

"To nie jest nasze ostatnie słowo"

Podkreślił, że to jest budżet państwa, które "wykonano cywilizacyjny skok w ostatnich miesiącach".

- My dzisiaj ostatecznie żegnamy się z pisowską drożyną, ułożyliśmy budżet państwa, gdzie inflacja jest jedną z niższych w Europie – powiedział. – Osiągnęliśmy 3 proc. inflacji – dodał.

Donald Tusk podkreślił, że jeszcze niedawno, bo przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi były czasy, kiedy inflacja była dwucyfrowa i kiedy "wszystko drożało o kilka procent każdego miesiąca".

ZOBACZ: "Deficyt grozy". Morawiecki pokazał spot o rekordowym zadłużeniu

- Z satysfakcją podkreślam, że mamy dzisiaj niską inflację i to z widokami na przyszłość. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Żegnamy drożyznę i żegnamy stagnację – stwierdził Tusk.

Dodał, że w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrost gospodarczy wyniósł 0,2 proc. - Naprawdę wystarczyło przejąć władzę i oddać ją w ręce osób odpowiedzialnych, aby inflacja spadła do 3 proc., a wzrost gospodarczy zwiększył się do 3 proc. - dodał.

- Nikogo nie będzie interesowało, że mamy deficyt, wysoki – za wysoki deficyt, abym był szczęśliwy – jeśli wojna będzie się dalej toczyła. My niskim deficytem nie obronimy polskiej granicy, mu polską granicę obronimy polską nowoczesną armią. Jeśli w tym budżecie zakładamy, że na obronę wydamy 200 mld zł, to musi to kosztować – oświadczył Donald Tusk.

"Nie boimy się dotrzeć do pewnej granicy"

Dodał, że lepiej byłoby, aby "deficyt był niższy, ale abstrakcyjnymi statystykami nie zbudujemy nowoczesnej sieci kolejowej". - Jesteśmy w trakcie budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie - wskazał szef rządu. - Zrobimy to szybko. Nie ma dnia, żeby gdzieś w Polsce Polacy nie odczuwali tego awansu naszych kolei. Ale kochani, to jest kolejne 100 mld zł - mówię o wszystkich wydatkach infrastrukturalnych – powiedział premier Tusk.

Podziękował ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu i jego współpracownikom za "odpowiedzialne pilnowanie granicy bezpieczeństwa, ale też za odwagę, aby do tej granicy dochodzić".

ZOBACZ: Masz niską emeryturę? ZUS może dać 500 zł ekstra co miesiąc

- Bo na tym polega nowoczesne, elastyczne i z wyobraźnią zarządzanie finansami publicznym. Nie boimy się dotrzeć do pewnej granicy, ale też pilnujemy, żeby tej granicy nikt nie przekroczył – powiedział Tusk. – Nie pozwolimy nikomu przesadzić i wysadzić bezpieczeństwa finansowego państwa, bo wyliczyliśmy to prawie do złotówki, aby się to trzymało bezpiecznej granicy. To budżet Polski bardzo ambitnej i Polski bezpiecznej – dodał.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września br. Według konstytucji, budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni.