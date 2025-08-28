Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie poinformował, że śledczy rozpoczną badanie okoliczności katastrofy myśliwca F-16 jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania. Czynności będą obejmować wstępne przesłuchania, oględziny miejsca katastrofy i wraku maszyny bezpośrednio na lotnisku w Radomiu.

Po godzinie 20 doszło myśliwiec F-16 runął na pas startowy lotniska w Statkowie. Jak potwierdziło Dowództwo Generalne, pilot nie żyje.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał w rozmowie z Polsat News, że w drodze na miejsce katastrofy jest już trzyosobowa grupa prokuratorów. W tym czasie funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej zabezpieczają teren zdarzenia.

ZOBACZ: "Zginął pilot Wojska Polskiego". Szef MON na miejscu tragedii w Radomiu

- Mamy wsparcie prokuratorów z wydziału wojskowego prokuratury okręgowej w Lublinie - przekazał.

F-16 rozbił się na lotnisku w Radomiu. Prokuratura wszczyna czynności

Prok. Skiba poinformował, że rozbity F-16 należał do garnizonu w Krzesinach. Z tego względu w czynnościach w tej sprawie będą pomagali również prokuratorzy z wydziału wojskowego Prokuratury Wojskowej w Poznaniu.

- Postępowanie formalnie jeszcze nie zostało wszczęte, ale będziemy prowadzili dzisiaj w nocy czynności w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego - przekazał. Jak wyjaśnił, artykuł mówił o tym, że przed wszczęciem można rozpocząć czynności protokolarne.

ZOBACZ: Katastrofa F-16. Loty z Radomia mogą zostać przeniesione

Wśród czynności, które zostaną podjęte od razu, są wstępne przesłuchania, oględziny miejsca katastrofy i wraku F-16 bezpośrednio na lotnisku w Radomiu.

Jak dodał, prokuratura planuje w piątek po południu konferencję prasową w sprawie katastrofy.