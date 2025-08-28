Policja szuka "pracownika banku". Oszukał kobietę przy użyciu Blika

Policjanci ze Szczecina prowadzą śledztwo w sprawie oszustwa metodą "na pracownika banku". Funkcjonariusze udostępnili wizerunek podejrzanego mężczyzny i apelują o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.

Policjanci z komisariatu policji Szczecin-Niebuszewo, pod nadzorem prokuratury, prowadzą śledztwo w sprawie oszustwa metodą "na pracownika banku".

Do zdarzenia doszło 24 kwietnia 2025 roku. Sprawca, podszywając się pod pracownika banku, wprowadził kobietę w błąd i nakłonił ją do wypłaty gotówki z konta oraz przekazania środków na inne konto przy wykorzystaniu kodów BLIK. Pieniądze zostały wypłacone w Bytomiu, przy ul. Francuskiej.

Szczecin. Oszustwo metodą "na pracownika banku". Apel policji

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny wykonującego transakcję w bankomacie. Każdy, kto rozpoznaje podejrzanego lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszony jest o kontakt pod numerami: 47 78 14 642 lub 47 78 19 102. Informacje można również przekazać osobiście w Komisariacie Policji Szczecin-Niebuszewo, al. Papieża Jana Pawła II 37, pokój 221.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet najdrobniejsze informacje mogą okazać się kluczowe dla postępowania.