40-letni myśliwy trafił do szpitala z raną nogi. Mężczyzna został postrzelony przez 45-latka, z którym brał udział w polowaniu. Policja poinformowała, że prawdopodobnie doszło do niekontrolowanego wystrzału.

Do zdarzenia doszło po północy w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Napiwoda (woj. warmińsko-mazurskie).

- Po zakończeniu nocnego polowania, podczas składania myśliwskiego sprzętu, doszło do niekontrolowanego wystrzału broni. Najprawdopodobniej pocisk rykoszetując, trafił w nogę drugiego mężczyznę, biorącego udział w polowaniu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Rafał Jackowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

Wypadek podczas polowania. Myśliwy postrzelił kolegę

Ranny mężczyzna został błyskawicznie przetransportowany do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Asp. szt. Rafał Jackowski poinformował, że obaj myśliwi byli w chwili zdarzenia trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, m.in. w jaki sposób doszło do oddania strzału, czy polowanie było zgłoszone i czy zachowano zasady bezpieczeństwa.

To kolejny przypadek postrzelenia człowieka przez myśliwego w ostatnich tygodniach. Podczas długiego sierpniowego weekendu w okolicach Lubartowa na Lubelszczyźnie został zastrzelony 60-letni mężczyzna. Myśliwy, który oddał strzał tłumaczył, że pomylił ofiarę z dzikiem.