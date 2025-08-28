Nawrocki zaprosił liderów państw do Belwederu. Do rozmowy dołączy Zełenski

W Belwederze trwa spotkanie przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Danii z prezydentem Karolem Nawrockim. Do rozmów ma się również włączyć ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz głowa państwa traktuje je jako konsultacje przed nadchodzącą wizytą w USA.

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na rozmowy w Belwederze prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, prezydenta Estonii Alara Karisa, prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkeviczsa oraz premier Danii Mette Frederiksen.

"Tematem przewodnim spotkania jest bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego oraz kwestie rosyjskiej agresji na Ukrainę i stan rozmów pokojowych toczonych pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa" - oświadczyła KPRP we wpisie na platformie X.

Rozmowa z prezydentami państw bałtyckich i premier Danii ma potrwać co najmniej półtorej godziny. W drugiej części spotkania, w formule wideokonferencji dołączy do nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Spotkanie prezydentów krajów bałtyckich. Prezydencki minister zdradził szczegóły

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadając udział Zełenskiego podkreślił: nic o Ukrainie bez Ukrainy. - Jasnym jest, że tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy. (...). Chcemy więc poznać także i perspektywę ukraińską na aktualną sytuację - mówił Przydacz.

Poinformował również, że czwartkowe rozmowy są elementem przygotowań do przyszłotygodniowej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. Przydacz zaznaczył, że prezydent RP chce "zebrać głosy" z państwa naszego regionu, a konsultacje w Belwederze będą pierwszym takim dużym wydarzeniem, którego gospodarzem będzie Nawrocki.

W piątek Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, natomiast w sobotę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta.