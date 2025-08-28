W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się jeden z samolotów uczestniczących w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Jak poinformował Polsat News, spadł myśliwiec wielozadaniowy F-16. Pilot nie zdążył się katapultować.

Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka pilot F-16 zginął. Dodał, że w tej sprawie tragedii z premierem konsultował się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister jest już w drodze na miejsce.

Rząd zapewnia, że lotnisko w Radomiu otrzyma wsparcie w działaniach na miejscu wypadku. - Potwierdzam, że służby państwowej straży pożarnej są w gotowości - powiedziała na antenie Polsat News rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Katastrofa lotnicza w Radomiu. Rozbił się F-16

W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze nagrania z miejsca zdarzenia.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T — Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

Lecący myśliwiec F-16 z dużą szybkością zaczął zmierzać w kierunku ziemi, uderzył w nią i błyskawicznie stanął w ogniu.

Polskie F16 spadło w Radomiu podczas treningów do Radom Air Show



Film od znajomego pic.twitter.com/G7Ib4HJ7Zg — Antek Dec (@D3cuuu) August 28, 2025

Do katastrofy doszło podczas prób przed Air SHOW w Radomiu. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow są zaplanowane na 30 i 31 sierpnia w Radomiu.

To największa tego typu impreza w Polsce i jedna z czołowych w Europie, na której w tym roku będzie można zobaczyć ponad 150 samolotów z 20 państw. Organizatorzy spodziewają się kilkunastu tysięcy widzów.

