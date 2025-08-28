Katastrofa lotnicza w czasie prób do Air Show. Rozbił się F-16

Katastrofa lotnicza w czasie prób do Air Show. Rozbił się F-16
W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się jeden z samolotów uczestniczących w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Jak poinformował Polsat News, spadł myśliwiec wielozadaniowy F-16. Pilot nie zdążył się katapultować.

Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka pilot F-16 zginął. Dodał, że w tej sprawie tragedii z premierem konsultował się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister jest już w drodze na miejsce. 

 

Rząd zapewnia, że lotnisko w Radomiu otrzyma wsparcie w działaniach na miejscu wypadku. - Potwierdzam, że służby państwowej straży pożarnej są w gotowości - powiedziała na antenie Polsat News rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze nagrania z miejsca zdarzenia.

 

Lecący myśliwiec F-16 z dużą szybkością zaczął zmierzać w kierunku ziemi, uderzył w nią i błyskawicznie stanął w ogniu.

 

 

 

 

Do katastrofy doszło podczas prób przed Air SHOW w Radomiu. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow są zaplanowane na 30 i 31 sierpnia w Radomiu.

 

To największa tego typu impreza w Polsce i jedna z czołowych w Europie, na której w tym roku będzie można zobaczyć ponad 150 samolotów z 20 państw. Organizatorzy spodziewają się kilkunastu tysięcy widzów.

 

Więcej informacji wkrótce. 

