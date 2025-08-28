Jedyny taki turniej koszykówki 3x3. Rywalizowały... ekipy z Grupy Polsat Plus

W Gdańsku Brzeźnie odbył się jedyny taki turniej koszykówki 3x3. Na boisku nad samym morzem stanęły do rywalizacji drużyny z Grupy Polsat Plus. Walka była zacięta, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Zmagania odbyły się w środę i były nie tylko okazją do sprawdzenia się w sportowej rywalizacji, ale również - a może przede wszystkim - doskonałą integracją dla pracowników Grupy Polsat Plus, którzy zazwyczaj tylko mijają się na korytarzu lub znają jedynie z telewizyjnego ekranu.

W skład drużyny Polsat News weszli: Przemek Białkowski, Przemek Talkowski, Karolina Filipkowska, Grzegorz Piłat i Dominik Lorenc.

Dopisał humor, ale i pogoda

- Pogoda dopisała, super się gra, atmosfera jest rewelacyjna. Na integrację przyjdzie czas po turnieju, na razie są emocje i ustalamy taktykę na kolejne spotkania - mówił jeszcze w trakcie zawodów Andrzej Potocki z Interii.

Piękna pogoda nie była zaskoczeniem. Zadbała o nią bowiem Karolina Filipkowska, dziennikarka i prezenterka pogody w Polsat News i Wydarzeniach24. Na udział w turnieju nie trzeba jej było zresztą długo namawiać, gdyż w przeszłości... grała zawodowo w koszykówkę w barwach łódzkiego Widzewa.

- Jestem sportowym świrem, a koszykówka od zawsze jest w moim DNA - powiedziała Karolina w rozmowie z Łukaszem Borowskim z Polsatu Sport.

Wyjątkowy turniej dla ekipy Grupy Polsat Plus

Rywalizacja na gdańskiej plaży była niezwykle zacięta, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła ekipa Polsatu Sport, w której prym wiódł - co nie może być żadnym zaskoczeniem - Tomasz Jankowski, były koszykarz, mistrz Polski z 1990 roku i wieloletni reprezentant Polski, a obecnie komentator basketu w naszej stacji.

- Całe życie spędziłem z koszykówką, więc taki turniej to dla mnie świetne przeżycie - podkreślił Jankowski, który został wybrany MVP imprezy.

Wszyscy uczestnicy turnieju zgodnie podkreślali, że był on prawdziwym strzałem w dziesiątkę, a ci, którym nie udało się sięgnąć po pierwsze miejsce, już zapowiadają srogi rewanż!

