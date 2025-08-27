Spotkanie Rady Gabinetowej, weto prezydenta ws. wsparcia dla obywateli Ukrainy, sytuacja na Wschodzie - m.in. o tym Marcin Fijołek porozmawia z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od 19:15.