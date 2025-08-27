Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja online

Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja online
Polsat News
Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń"

Spotkanie Rady Gabinetowej, weto prezydenta ws. wsparcia dla obywateli Ukrainy, sytuacja na Wschodzie - m.in. o tym Marcin Fijołek porozmawia z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od 19:15.

Poprzednie wydania programu dostępne są TUTAJ

WIDEO: "Na Kremlu strzelają korki od szampana". Rzecznik prezydenta odpowiada na krytykę weta
Dawid Skrzypiński / pbi / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKAWŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 