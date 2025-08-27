- Prokuratura zabetonowana ludźmi ministra Ziobry, których nie może kontrolować ani prokurator generalny, ani krajowy, jest instytucją do naprawy - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodał, że chciałby rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale najpierw trzeba dokonać wewnętrznych zmian.

Waldemar Żurek, w wywiadzie dla środowej "Rzeczpospolitej" został m.in. zapytany o kwestię zapowiadanego przez koalicje rządzącą rozdziału funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Waldemar Żurek chce zmian w ministerstwie sprawiedliwości

- Jestem zwolennikiem rozdzielenia tych funkcji. Ale podaję też analogię: jak wypuścimy ze szpitala pacjenta, który był tam podłączony do respiratora, to on się przewróci na progu i nie będzie w stanie funkcjonować normalnie - odpowiedział Żurek.

Dodał, że według niego prokuratura zabetonowana chociażby zastępcami prokuratora generalnego, ludźmi ministra Ziobry, których nie może kontrolować ani prokurator generalny, ani krajowy, jest instytucją do naprawy. - Jestem zwolennikiem rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale prokuratura zabetonowana ludźmi ministra Ziobry, których nie może kontrolować ani prokurator generalny, ani krajowy, jest instytucją do naprawy - dodał.

- Jeżeli te kwestie zostaną naprawione, będę pierwszy do tego, żeby jak najszybciej projekt o rozdziale funkcji pchać do przodu. Prokuratura to nie sądy, nie ma jej w konstytucji, ale musi być niezależna. I trzeba jej tę niezależność zapewnić w taki sposób, by ci, którzy mają zapędy autorytarne, zaraz po dojściu do władzy, zwykłą ustawą nie odarli z tej niezależności prokuratury - podkreślił.

Pytany o to, czy jesteśmy w fazie zastanawiania się, jak odbetonować prokuraturę odpowiedział, że nie. - Wiem, że chcę to zrobić. Tylko musicie mi dać troszkę więcej niż miesiąc - zaznaczył.

