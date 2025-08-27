Bawiła się z innymi dziećmi i wówczas znalazła się na drodze wyjazdowej z podwórka kamienicy w Trzciance. Siedmiolatka została śmiertelnie potrącona przez kobietę kierującą volkswagenem. - 47-latka została przebadana pod kątem obecności alkoholu, była trzeźwa - powiedziała polsatnews.pl st. asp. Karolina Górzna-Kustra z policji w Czarnkowie.

Do tragedii doszło w miejscowości Trzcianka nieopodal Piły (woj. wielkopolskie) w środę około 12:40. Jak ustaliła policja, siedmiolatka została potrącona przez kierującą volkswagenem. Dziewczynka wraz z innymi dziećmi bawiła się na drodze wjazdowej na podwórko jednej z kamienic przy ulicy Sikorskiego.

- 47-letnia kobieta pochodząca z powiatu pilskiego wyjeżdżała z podwórka. Została przebadana pod kątem obecności alkoholu przez wezwane służby, była trzeźwa. Do zdarzenia doszło poza drogą publiczną - przekazała polsatnews.pl st. asp. Karolina Górzna-Kustra z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Trzcianka. Siedmiolatka śmiertelnie potrącona na podwórku kamienicy

Potrąconej siedmiolatki, mimo reanimacji, nie udało się uratować - zmarła na skutek obrażeń. Na ulicy Sikorskiego, ze względu na trwające działania służb, wprowadzono ruch wahadłowy. Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora.

St. asp. Karolina Górzna-Kustra dodała, że pozostałe dzieci, które były na podwórku, nie odniosły obrażeń. Na razie nie ma decyzji, czy 47-latce zostanie zatrzymane prawo jazdy czy też pojazd, którym kierowała.

