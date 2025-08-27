Premier wskazał prezydentowi jego projekt. "Był wyraźnie zdziwiony"

Pan prezydent był wyraźnie zdziwiony, kiedy poinformowałem go, że w jego projekcie jest ograniczenie prędkości kolei dużych prędkości do 250 km/h - powiedział Donald Tusk po obradach Rady Gabinetowej. Premier przyznał także, że jest "bardzo zadowolony" ze spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Donald Tusk udzielił wypowiedzi dla mediów w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie przed wylotem do Mołdawii. Wcześniej premier wziął udział w obradach Rady Gabinetowej zwołanej przez Karola Nawrockiego, gdzie odpowiadał na pytania prezydenta m.in. o stan finansów publicznych, inwestycji rozwojowych, w tym budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Premier powiedział na początku, że jest "bardzo zadowolony" z przebiegu Rady Gabinetowej, podkreślając, że pomimo różnic politycznych udało się znaleźć "wspólne pole do działania". Dodał, że cieszy się, że mógł z ministrami prostować pewne wypowiedzi prezydenckich ministrów.

ZOBACZ: Tusk odpowiada prezydentowi: Uspokoję pana w trzech zdaniach

- Na przykład jak rozmawialiśmy o CPK, to poinformowałem - i pan prezydent był wyraźnie zdziwiony - że w jego projekcie jest ograniczenie prędkości tych kolei dużych prędkości do 250 km/h, co w praktyce oznacza 210-220 km/h, a w naszym projekcie, który przygotowujemy i realizujemy, to jest 350 km/h - powiedział Donald Tusk. - My nie gadamy o tym, tylko robimy - dodał.

Donald Tusk leci do Mołdawii. W tle wybory parlamentarne

Premier weźmie w środę udział w obchodach Święta Narodowego Mołdawii w Kiszyniowie. W uroczystościach wezmą udział także prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

ZOBACZ: Prezydent Mołdawii ostrzega przed rosyjską ingerencją. "Bezprecedensowa"

Podczas wizyty przywódcy spotkają się z prezydent Maią Sandu, z którą rozmawiać będą o procesie integracji Mołdawii z Unią Europejską. Tematami rozmów będą również wojna w Ukrainie, bezpieczeństwo regionu i Europy, a także zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wizyta liderów ma na celu wsparcie proeuropejskiego kursu władz Mołdawii, szczególne w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w tym kraju.