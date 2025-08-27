Potężny wybuch rurociągu. Wstrzymano przesył paliwa do Moskwy

W Rosji, na terenie obwodu riazańskiego, doszło wybuchu na magistralnym rurociągu Riazań-Moskwa. Jak poinformował wywiad wojskowy HUR w wyniku incydentu transport produktów naftowych do Moskwy został wstrzymany na czas nieokreślony.

Na terenie obwodu riazańskiego, na zachodzie Rosji, doszło we wtorek do potężnego wybuchu na magistralnym rurociągu Riazań–Moskwa; po eksplozji wstrzymano przesył produktów naftowych do rosyjskiej stolicy - podała agencja Interfax-Ukraina powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym HUR.

Rosja. Eksplozja rurociągu

Jak poinformowały w środę źródła w HUR, na odcinku magistralnego ropociągu należącego do firmy Transnieft wybuchł duży pożar. Z relacji miejscowych mieszkańców wynika, że w rejonie miejscowości Bożatkowo w pobliżu Riazania służby ratunkowe starają się usunąć skutki wybuchu i pożaru.

Od 2018 roku rurociągiem jest pompowana benzyna samochodowa m.in. na potrzeby wojsk rosyjskich. Według informacji HUR, w wyniku zdarzenia przesył produktów naftowych do Moskwy został wstrzymany na czas nieokreślony.

W sierpniu siły ukraińskie aktywnie atakują infrastrukturę paliwową w Rosji. Po atakach ukraińskich dronów wstrzymano prace m.in. w rafineriach w Saratowie i Riazaniu.

