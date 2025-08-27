Ponad 100 strażaków z 26 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem w tarnowskiej fabryce zniczy. Ogień nie został jeszcze opanowany. Jak przekazuje polsatnews.pl mł. kpt. Dominik Ryba z PSP w Tarnowie, nikt nie został ranny.

W Tarnowie w fabryce zniczy przy ul. Dojazd wybuchł pożar. Zgłoszenie napłynęło o godzinie 12:28, a ogień wciąż nie jest opanowany.

Tarnów. Pożar w fabryce zniczy

Na miejscu pracuje już ponad 100 strażaków z 26 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP. Pojawiła się także Grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP, oraz grupa chemiczna, która zabezpiecza miejsce pod względem niebezpiecznych oparów.

Na miejsce wciąż kierowane są kolejne siły i środki. - Występuje tam gęsta zabudowa. Zabezpieczamy sąsiadujące budynki przed zajęciem się ogniem - powiedział dla polsatnews.pl mł. kpt. Dominik Ryba rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych. Gęsty dym jest widziany z odległości kilku kilometrów. Straż apeluje w związku z tym o ostrożność.

- Apel do mieszkańców z naszej strony, żeby pozamykać okna i się tam nie wybierać w okolice pożaru oraz drogą dojazdową. Cały czas nadjeżdżają służby, jest tam spory ruch - dodał rzecznik.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Straż pożarna korzysta także z drona, dzięki któremu pożar jest monitorowany.