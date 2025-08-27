Zbigniew Ziobro i Marcin Warchoł poinformowali, że złożą w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie złożą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministerstwa sprawiedliwości Waldemara Żurka. Zdaniem polityków PiS minister miał dopuścić się "przekroczenia uprawnień poprzez bezpodstawne odwołanie prezesów sądów". - Odwołuje ich wedle własnego politycznego widzimisię - mówił Warchoł.

Zawiadomienie ma związek z odwołaniem pod koniec lipca przez ministra sprawiedliwości z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy do "neoKRS" lub są "neosędziami". Z tych samych powodów zawieszonych zostało także 46 prezesów i wiceprezesów sądów.



Podczas konferencji prasowej Ziobro ocenił, że Żurek "w sposób ordynarny zbrukał gwarancję niezależności sędziowskiej, a pośrednio też niezawisłości, odwołując bez podstawy prawnej kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądu".

- Argumentacja, jakiej użył, też jest kolejnym przestępstwem samym w sobie, dlatego że nie można karać tylko za to, że stosuje się do obowiązującego w Polsce prawa - podkreślił.

Zawiadomienie ws. ministra Żurka. "Odwołuje prezesów wedle politycznego widzimisię"

Zdaniem Warchoła, Żurek odwołał prezesów i wiceprezesów sądów bez zachowania właściwej procedury, która wymaga - jak dodał - udziału kolejnych sądów. - Tymczasem minister Żurek, odwołuje prezesów, wiceprezesów, wedle własnego politycznego widzimisię - ocenił.

Jak mówił, te osoby zostały nominowane na stanowiska na podstawie i w granicach ustawy. - Nikt nie może być karany za to, że stosuje się do obowiązującego prawa - dodał.



Według niego, w przeciwieństwie do słów Żurka, który mówił, że KRS generuje koszty odszkodowań od Skarbu Państwa, zasądzanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, to państwo - jak podkreślił - będzie płaciło odszkodowania zawieszonym prezesom.

Zamieszanie wokół Krajowej Rady Sądownictwa

Jeszcze w grudniu 2023 r. - wkrótce po wyborach parlamentarnych, po których władzę objęła obecna koalicja rządząca - Sejm przyjął uchwałę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, w której wskazano, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 r. w sprawie wyboru sędziów - członków KRS zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP. Wezwano członków KRS wybranych wbrew konstytucji do zaprzestania działalności w Radzie.

Wprowadzone za rządu Prawa i Sprawiedliwości zmiany są kwestionowane przez europejskie sądy i trybunały, a także niektóre środowiska prawnicze oraz polityków. Na mocy nowelizacji ustawy o KRS z 2017 roku 15 sędziowskich członków KRS wybiera Sejm, a nie - jak było to wcześniej - środowiska sędziowskie.



Funkcjonująca obecnie Rada jest już drugą wybraną po 2017 r. według kwestionowanych przepisów. Kadencja sędziowskich członków Rady wybranych przez Sejm upływa w 2026 roku.