Ostrzeżenie w nadmorskim kurorcie. "Śledź komunikaty"

"Woda niezdatna do picia we Władysławowie. Gmina zapewni wodę butelkowaną oraz z beczkowozów. Śledź komunikaty na stronie urzędu miasta" - przekazano w alercie RCB. To pokłosie wykrycia przez służby sanitarne bakterii z grupy coli.

W środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało ostrzeżenie dotyczące stanu wody w części Władysławowa.

"Woda niezdatna do picia. Gmina zapewni wodę butelkowaną oraz z beczkowozów. Śledź komunikaty na stronie urzędu miasta" - napisano w alercie.

Na stronie urzędu powiadomiono mieszkańców, że obecny stan wody w części miasta "utrzyma się do soboty, do czasu otrzymania wyników aktualnych badań, w uzgodnionych z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Pucku, punktach poboru w rozszerzonym zakresie i na zwiększonym obszarze".

Magistrat podał też, że wodę pitną można pobierać całodobowo z cystern zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Droga Chłapowska 21.

Alert RCB we Władysławowie. Woda niezdatna do picia

Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się na stronie urzędu we wtorek.

"Gmina Władysławowo oraz Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ekowik Sp. z o.o. informują, że w dniu 26 sierpnia 2025 roku o godzinie 18:00 otrzymały decyzję z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku o braku przydatności wody do spożycia z części wodociągu Władysławowo-Jurata w wydzielonej strefie miejscowości" - podano w oświadczeniu.

Stwierdzono, że woda "nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów", czyli m.in. do płukania toalet, czy sprzątania. Nie jest jednak zdatna do picia, czy celów gospodarczych. Poinformowano również, że w wyznaczonych miejscach i godzinach będzie dostępna woda butelkowana oraz całodobowe cysterny.

Problemem są objęte ulice: Droga Chłapowska (od nr 2 do nr 47), Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Reja, Młyńska, Żytnia, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Żwirowa, Żeromskiego (str. zachodnia od ul. Żwirowej do ul. Wyzwolenia), Wyzwolenia, Steyera, Dąbka, Golli, Sucharskiego, Unruga, Krasickiego, Tuwima, Prusa, Literacka, Mickiewicza, Asnyka, Lema, Orzeszkowej, Frycza Modrzewskiego, Dąbrowskiej, Owsiana, Jęczmienna, Pszeniczna, Konopnickiej, Helska, Gdyńska, Porazińskiej, Rietza i Tuwima.

