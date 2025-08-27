"Nawet mu powieka nie drgnęła, jak mijał się z prawdą" - napisał Mariusz Błaszczak o Donaldzie Tusku, po jawnej części Rady Gabinetowej, jaką zwołał prezydent Karol Nawrocki. "Tusk zmiażdżył prezydenta Nawrockiego spokojem, wiedzą, danymi, osiągnięciami rządu i skutecznością w działaniu" - napisał z kolei Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

W Pałacu Prezydenckim zwołano Radę Gabinetową, czyli specjalne posiedzenie rządu, któremu przewodniczy prezydent RP. Rozpoczęło się od wypowiedzi głowy państwa, następnie głos zabrał premier. Później, w części niejawnej, głos zabrali poszczególni ministrowie.

Posiedzenie Rady Gabinetowej. Reakcje polityków

Część transmitowana przez media trwała 45 minut i wywołała w sieci falę politycznych komentarzy. Oceniani zarówno prezydenta, jak premiera.

Tomasz Trela z Nowej Lewicy opublikował w serwisie X post, w którym stwierdził, że Karol Nawrocki "nie dorósł do żadnej funkcji publicznej". "Początek Rady Gabinetowej pokazuje to dobitnie. Kacyk Kaczyńskiego, nie Prezydent RP" - napisał. Później poseł dodał, że "Tusk zmiażdżył Prezydenta Nawrockiego spokojem, wiedzą, danymi, osiągnięciami rządu i skutecznością w działaniu".

ZOBACZ: Tusk złożył jasną deklarację ws. wiatraków. Nawrocki od razu mu przerwał

Była prezydent Warszawy i eurodeputowana - Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała: "Tak, jak myślałam, prezydent dał się wpuścić w maliny i powtarzał to, co podali mu doradcy. Ciekawe, kiedy (jeśli w ogóle) się usamodzielni".

Mariusz Błaszczak, były szef MON,, oskarżył z kolei Donalda Tuska o kłamstwa. W mediach społecznościowych napisał: "Nawet mu powieka nie drgnęła, jak mijał się z prawdą. Tusk tłumaczy wysoki deficyt wydatkami na obronność. Rząd tego samego Tuska doprowadza MON do niewypłacalności zmuszając resort do spłaty zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych z budżetu na obronność".

Michał Dworczyk, należący w przeszłości do rządu PiS, udostępnił nagranie, w którym Karol Nawrocki mówi o "zaktualizowaniu działań" i pokazaniu, co udało się osiągnąć z obiecywanych 100 konkretów. "No cóż, jest to tak zwana orka" - napisał Michał Dworczyk po wideo.

ZOBACZ: Rada Gabinetowa. Prezydent do rządu: Tak po męsku chciałbym wiedzieć

"Mocne wejście. Prezydent Karol Nawrocki i bilans otwarcia. Może wreszcie koalicja Tuska zrozumie znaczenie obietnic i zobowiązań wyborczych" - napisał doradca prezydenta RP Błażej Poboży.

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, odniósł się z kolei do mowy ciała Donalda Tuska. "Mowa ciała czasami mówi więcej niż tysiąc słów- wg. fachowców - pocieranie ucha oznacza nieszczerość, strach i niepokój..." - napisał, publikując zdjęcie, na którym premier patrzy na prezydenta trzymając się za prawe ucho.



Dariusz Joński, eurodeputowany z KO napisał: "Dzisiejsza Rada Gabinetowa pokazuje, że Prezydent Nawrocki to nie tylko prezydent w podkoszulku, ale też w krótkich spodenkach".

Anna Maria Żukowska także udostępniła w sieci fragment posiedzenia, opatrując je jedynie podpisem: "Po co to było naszemu rządowi, to nie wiem". Roman Giertych zwrócił się do premiera, pisząc: "Donald nie znęcaj się nad Karolem. Nawet lanie powinno mieć granice".

Rada Gabinetowa. Spotkanie prezydenta z rządem

Po rozpoczęciu Rady Gabinetowej prezydent wskazał, że pierwszym poruszanym tematem będzie kwestia finansów publicznych. - Jestem zaniepokojony tym, co widzę w danych budżetu. Czy te liczby wokół których się poruszamy są liczbami, które możemy uznać za obiektywne? - pytał.

ZOBACZ: Posiedzenie Rady Gabinetowej bez Cenckiewicza. Szef BBN wyjaśnia

Wspomniał także o inwestycjach w koleje, CPK czy elektrowniach jądrowych. Ponadto poprosił rząd o stworzenie mapy projektów tak, aby zarówno on, jak i obywatele mogli być na bieżąco z tym, co aktualnie jest procedowane. - Tak po męsku, po ludzku chciałbym wiedzieć, co przez 18 miesięcy udało się zrobić polskiemu rządowi, byśmy nie mieli problemów z finansami publicznymi - wskazał Nawrocki.

Po prezydencie Karolu Nawrockim, głos zabrał premier Donald Tusk. - Z najlepszą wolą będziemy z panem prezydentem współpracować wszędzie tam, gdzie tak rozstrzyga konstytucja - mówił premier.

Donald Tusk odniósł się do tematów, które poruszył Karol Nawrocki. Mówił m.in. o finansach publicznych. - Rządzimy niespełna dwa lata, a dziś jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej - stwierdził premier. Dodał, że "to, co udało się osiągnąć w ciągu tych dwóch lat, to są rekordowe rezultaty".

ZOBACZ: Burza po słowach w Polsat News. Ukraiński dziennikarz stracił pracę

Wspomniał także o tzw. ustawie wiatrakowej, którą niedawno zawetował Karol Nawrocki. Donald Tusk obiecał, że będzie walczył o to, aby projekt wrócił i został przyjęty.

Po przemówieniach premiera i prezydenta Zbigniew Bogucki ogłosił przerwę techniczną i poprosił przedstawicieli mediów o opuszczenie sali. Po niej rozpoczęły się obrady w części niejawnej.