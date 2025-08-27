"Im gorzej dla Ukrainy, tym lepiej dla Polski - takie jest jego motto" - ocenił w środę niemiecki dziennik "Tageszeitung". Gazeta w ten sposób zareagowała na weto Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Według wydawnictwa ta decyzja wzbudziła "strach i przerażenie wśród miliona ukraińskich uchodźców w Polsce" oraz jest zaproszeniem Putina do Kijowa i Warszawy.

"Karol Nawrocki, nowy prawicowo-populistyczny prezydent Polski, po zawetowaniu ustawy o pomocy dla Ukrainy chce pójść o krok dalej. Im gorzej dla Ukrainy, tym lepiej dla Polski - takie jest jego motto. Wyraził to już podczas kampanii wyborczej, kiedy wielokrotnie wypowiadał się przeciwko członkostwu Ukrainy w NATO" - ocenił w środę "Tageszeitung".

Niemiecka gazeta podkreśliła, że weto Nawrockiego wobec ustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy wstrzymuje jednocześnie finansowanie systemu Starlink przez polski rząd. W ocenie dziennika decyzja Nawrockiego uniemożliwia Ukrainie bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych przed atakami hakerów z Rosji.

Nawrocki na celowniku niemieckich mediów. "Zaproszenie Putina do Kijowa i Warszawy"

"Weto Nawrockiego wywołuje strach i przerażenie wśród miliona ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy bez ustawy o pomocy stracą pod koniec września legalny status pobytu w Polsce" - zaznaczono w artykule.

Dziennik zwrócił uwagę, że Nawrocki zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która zakazałaby symboli banderowskich. Stwierdził, że prezydent "gra tym samym na rękę Rosji, co jest przejawem nienawiści i podłości".

"Nawrocki chce obalić centrolewicowy rząd i utorować drogę do powrotu do władzy prawicowo-populistycznej partii PiS" - ocenił "Tageszeitung".

Zdaniem gazety prezydent swoją polityką jednocześnie wysyła "zaproszenie Władimira Putina do zajęcia Kijowa i Warszawy". Podsumowała pytaniem, o to "kto miałby pomóc Polsce po tym, jak zdradziła ona swojego sąsiada, Ukrainę".

Nawrocki krytykowany za granicą. "Weto wywołało strach wśród milionów"

W poniedziałek prezydent Nawrocki poinformował na konferencji prasowej, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Zapowiedział wtedy złożenie własnej inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie.

We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do następnego posiedzenia Sejmu, 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie w sprawie prezydenckiego weta. Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.

PAP