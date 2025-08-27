Aneks do raportu WSI może zostać odtajniony. "Uczyniono z tego Świętego Graala"

Karol Nawrocki podejmie decyzję w sprawie losów aneksu do raportu o WSI

- Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem o tym z panem prezydentem, który jest tym bardzo zainteresowany. Jesteśmy w procesie weryfikacji treści - mówił w "Graffiti" Sławomir Cenckiewicz, pytany o możliwość odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedział, że ma zamiar ujawnić dokument.

Sławomir Cenckiewicz od ponad siedmiu lat konsekwentnie przekonywał, że należy ujawnić aneks do raportu WSI. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem przyznał, że nie zmienił zdania, obejmując urząd szefa BBN. Jego zdanie podzielać ma również prezydent Karol Nawrocki i jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

 

- Musimy wziąć pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał niejako anonimizację wszystkich danych, spraw, operacyjnych kryptonimów itd., to trzeba oczywiście zrobić. Po tej weryfikacji, opinii, która wyjdzie z BBN decyzję ostateczną podejmie prezydent Nawrocki - ogłosił minister.

Sławomir Cenckiewicz: Kierunek ku ujawnieniu aneksu do raportu WSI

Cenckiewicz stwierdził, że dotychczasowe prawicowe rządy podchodziły do kwestii aneksu jak do czegoś przełomowego dla polskiej polityki.

 

- Muszę to z przykrością powiedzieć, ale prawica w Polsce, która rządziła osiem lat, a nawet wcześniej, uczyniła z aneksu - który moim zdaniem ma już dzisiaj tylko wartość historyczną - jakiś rodzaj Świętego Graala - przekonywał.

 

- Opowiadano o tym, że tam jest prawda i tylko prawda, która nas wyzwoli, że będziemy wiedzieli w jakim kraju żyjemy. Nigdy tak nie jest, nawet w przypadku tych rzeczy, które wychodziły spod mojej ręki - przyznał szef BBN.

 

Zdaniem Cenckiewicza należy przeciąć linię toku myślenia dotychczasowych prezydentów, trzymających aneks "pod tapczanem" i podchodzących do aneksu z pewną obawą. Pytany o to, kiedy może nastąpić publikacja stwierdził, że "nie jest to skomplikowana sprawa". Dodał jednak, że mówi "tylko za siebie".

 

- Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem o tym z panem prezydentem, który jest tym bardzo zainteresowany. Jesteśmy w procesie weryfikacji treści - zapewnił.

Czy szef BBN czyta dokumenty niejawne? "Powstrzymuję się"

Cenckiewicz zabrał też głos w sprawie sporu na temat jego dostępu do informacji z klauzulą "Niejawne". Jak stwierdził, prawo jest po "jego stronie", a kwestię tę wyraźnie regulują przepisy administracyjne. - Sąd wyrokiem z 17 czerwca przywrócił mi dostęp do informacji niejawnych i taki jest stan rzeczy - stwierdził.

 

