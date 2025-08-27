"Duże spotkanie" w Białym Domu. Donald Trump rozmawiał o Strefie Gazy

"Duże spotkanie" w Białym Domu. Donald Trump rozmawiał o sytuacji w Strefie Gazy

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał w Białym Domu ze swoim zięciem, byłym wysłannikiem ds. Bliskiego Wschodu Jaredem Kushnerem oraz z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem. Tematem rozmów była dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy - przekazała agencja Reutera.

Donald Trump wraz z głównymi członkami jego administracji oraz z Tonym Blairem i Jaredem Kushnerem rozmawiał m.in. o przyspieszeniu dostaw żywności, izraelskich zakładnikach oraz o planach dla powojennej Strefy Gazy - przekazał wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Źródło oceniło, że to zwykłe spotkanie, jakie Trump często przeprowadza ze swoim zespołem.

 

Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy. Donald Trump rozmawia z Izraelem

Wcześniej specjalny wysłannik USA Steve Witkoff ogłosił, że Trump będzie przewodniczył w środę "dużemu spotkaniu" poświęconemu Strefie Gazy i jej powojennej przyszłości.

 

Witkoff zapytany we wtorek, czy władze USA mają propozycję na przyszłość Strefy Gazy po wojnie, odpowiedział, że "kompleksowy plan na ten temat" będzie omawiany w środę na spotkaniu z Trumpem w Białym Domu.

 

Na ten dzień zaplanowane są też rozmowy szefów amerykańskiej i izraelskiej dyplomacji, Marca Rubio i Gideona Saara. Portal Axios podał po południu, że do Waszyngtonu przybył też Ron Dermer, doradca strategiczny premiera Izraela.

