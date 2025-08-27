Donald Tusk odpowiedział Karolowi Nawrockiemu na podniesione przez niego wątpliwości w kwestiach, które są przedmiotem obrad Rady Gabinetowej. Premier wyraził chęć uspokojenia prezydenta, podkreślił, że rząd "robi, a nie gada" oraz zaproponował, że może "szepnąć mu w ucho", kto jest naprawdę zainteresowany ograniczeniem polskich ambicji, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości.

Podczas jawnej części Rady Gabinetowej premier Donald Tusk ustosunkował się do wypowiedzi Karola Nawrockiego, w której prezydent stawiał rządowi pytania w kwestii stan finansów publicznych, inwestycji rozwojowych, w tym budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrony polskiego rolnictwa. To główne tematy narady w Pałacu Prezydenckim.

Rada Gabinetowa. Donald Tusk odpowiada Karolowi Nawrockiemu

- Jestem przekonany, że część opinii sformułowanych w celach dzisiejszego spotkania czy w pytaniach, jakie już pan prezydent zdołał zadać, są pewne nieścisłości - powiedział premier.

- One mogą wynikać z braku informacji albo czasami z intencji politycznych osób zaangażowanych w różne procesy, więc chciałbym, mówiąc już ludzkim językiem, pana prezydenta uspokoić i przede wszystkim uspokoić polską opinię publiczną, jeśli chodzi o te trzy kwestie, które pan prezydent uznał za szczególnie istotne. Uspokoić poprzez merytoryczne wyjaśnienie, dosłownie w trzech zdaniach - dodał.

Donald Tusk kontruje Karola Nawrockiego. "Kolosalna różnica w wydatkach"

Mówiąc o stanie finansów publicznych i gospodarki szef rządu podkreślił, że "mamy powód do satysfakcji". - Efektywność naszego działania przynosi rezultaty, które są odczuwalne przez ludzi. (...) Odejście od tej upiornej pisowskiej drożyzny, przez lata rujnującej portfele polskich rodzin. Dzisiaj mamy jedną z najniższych inflacji, wynosi w tej chwili 3 proc. i mamy powody być dalej optymistami, że inflacja będzie spadała - ocenił szef rządu.

- Odziedziczyliśmy sytuację gospodarczą, a to automatycznie wpływa także na kondycję budżetu, deficyt i dług. Kondycję gospodarki, która była bliska może nie recesji, ale stagnacji. To było 0,4 proc. wzrostu. Rządzimy niecałe dwa lata i mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie, teraz 3,4 proc. Mamy jedno z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. Mówię o tym nie dlatego, żeby starać się komuś zaimponować, ale by nie było złego wrażenia, wynikającego z nieścisłych informacji czy fałszywych komunikatów na temat kondycji polskiej gospodarki. To, co udało się w ciągu tych dwóch lat osiągnąć to są naprawdę rekordowe rezultaty - podkreślił premier.



Odpowiadając na pytanie "dlaczego jesteśmy na granicy możliwości budżetowych" Tusk zauważył, że "podjęliśmy decyzję - i nie zmienimy tych decyzji - żeby, docierając, ale nie przekraczając, do granicy ryzyka, nie tylko utrzymać, ale radykalnie zwiększyć ambitne projekty i plany Polski".

Donald Tusk poinformował, że w przyszłym roku rząd wyda prawie 200 mld zł na bezpieczeństwo. Zaznaczył, że rząd pilnuje, aby przesadnie nie przekroczyć ryzyka, jeżeli chodzi m.in. o deficyt budżetowy.



Mówiąc o polskich finansach, premier zwrócił uwagę na rosnące wydatki na obronność. - Nie muszę pana prezydenta informować o tej kolosalnej różnicy w wydatkach na obronę narodową, na bezpieczeństwo, także na bezpieczeństwo obywateli w kraju, na bezpieczeństwo polskiej granicy w porównaniu do naszych poprzedników - zwrócił się Tusk do prezydenta Karola Nawrockiego.



Zaznaczył przy tym, że w tej kwestii przekraczane są wysiłki poprzedników, "czasami o 50, 80, czasami o 100 proc.".

Jesteśmy na granicy i pilnujemy, aby nie przekroczyć przesadnie ryzyka, jeżeli chodzi o dług i deficyt, i w tym samym czasie mamy rekordowy wzrost, rekordowo niską inflację, rekordowo niskie bezrobocie - wyliczał premier.

Premier o inwestycjach w infrastrukturę. "My robimy, nie gadamy"

My robimy, nie gadamy - oświadczył Donald Tusk, przedstawiając na Radzie Gabinetowej dane o inwestycjach podlegających Ministerstwu Infrastruktury. Szef rządu podał m.in., że nakłady tego resortu na inwestycje wzrosły w dwa lata o 100 proc. - z niespełna 50 mld zł do ok. 100 mld zł w 2026 roku.

- My, jeśli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, będziemy wydawali na infrastrukturę - to jest kolej, to są lotniska - w tym przyszłym roku (...) blisko 100 miliardów złotych. W ostatnim roku rządów naszych poprzedników to było niecałe 50 miliardów - powiedział Tusk.

Szef rządu odniósł się również krytycznie do ograniczenia w prezydenckim projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego prędkości kolei dużych prędkości do 250 km/h, wskazując, że rządowy projekt zakłada 350 km/h - co uczyniłoby polskie koleje najszybszymi w Europie.



- Nie chcę snuć tutaj złych domysłów, ale państwo bardziej zorientowani w temacie wiedzą, kto byłby zainteresowany ze względów biznesowych na tym, aby utrzymać tylko poziom 250 km/h. Ale ja akurat wiem. Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później, kto jest naprawdę zainteresowany ograniczeniem polskich ambicji, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości - dodał Tusk, zwracając także uwagę, że inwestycja związana z CPK została rozpoczęta.

Umowa Unia Europejska-Mercosur. Premier: Proszę się nie krępować, panie prezydencie

Ponadto premier Donald Tusk przekazał, że trwają prace nad wprowadzeniem mechanizmu możliwości częściowej blokady lub korekty, jeśli w związku z umową między UE a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) pojawią się zagrożenia na rynkach europejskich.



Premier powiedział, że Francja jako jedyny partner jest gotowa próbować korygować ustalenia dotyczące Mercosuru.



- Pracujemy także nad tym, aby wprowadzić mechanizm - jak to było w przypadku ryzyk związanych z otwarciem się na Ukrainę, jeśli chodzi o jednolity rynek - (...) który powinien spowodować możliwości częściowej blokady czy korekty wtedy, kiedy pojawią się zagrożenia na rynkach europejskich - poinformował szef rządu. - Czy to jest wystarczające? Oczywiście nie - dodał.

Tusk zaznaczył, że gdyby była gotowość do budowania politycznej blokady, czyli wystarczającej grupy państw gotowych do zablokowania Mercosur, to byłoby to dawno zrobione. - Nie ma chętnych. Ale proszę się nie krępować, panie prezydencie - dodał.



Tusk zaznaczył, że rozstrzygnięcia w sprawie Mercosur zapadły w Europie za poprzednich rządów. Zaznaczył, że jego poprzednicy w Unii Europejskiej dopominali się przyśpieszenia rozmów na temat wolnego handlu w tym Mercosuru - Nie będę się wyzłośliwiał, ale chcę, żeby pan prezydent miał wiedzę na ten temat, a nie mity czy propagandowe zaklęcia, w jakich poprzednia ekipa była na wysokim poziomie - dodał.