Ceny paliw spadają. Tyle trzeba zapłacić za litr

Paliwa na stacjach ponownie potaniały. Największa przecena dotyczy średniej ogólnopolskiej ceny oleju napędowego, która spadła o 4 grosze - poinformował w środę portal e-petrol.pl. W ciągu ostatnich kilku dni o 3 grosze obniżyła się także średnia cena Pb95, natomiast cena LPG pozostała bez zmian.

Zgodnie z danymi portalu, aktualnie największa przecena względem zeszłego tygodnia dotyczy średniej ogólnopolskiej ceny oleju napędowego, która spadła o 4 grosze do poziomu 5,89 zł/l. Rok temu tankujący płacili za litr diesla przeciętnie 6,29 zł.

Spadek cen paliwa na stacjach benzynowych

W ciągu ostatnich kilku dni o 3 grosze obniżyła się także średnia cena Pb95, wynosząca obecnie 5,74 zł/l, a przed rokiem cena tego paliwa wynosiła 6,27 zł/l. Od ubiegłego tygodnia nie zmieniła się natomiast cena LPG - nadal jego litr jest oferowany po 2,59 zł/l, podczas gdy rok temu tankując autogaz, płacono 2,81 zł/l.

Najtaniej na stacjach w tym tygodniu jest w województwie pomorskim, w którym litr benzyny 95-oktanowej i diesla kosztuje średnio 5,61 i 5,75 zł. Za LPG najmniej płaci się w województwie śląskim - 2,48 zł/l.

"Na przeciwległym biegunie cenowym znajduje się natomiast woj. świętokrzyskie, gdzie z ceną 5,90 zł/l najdroższa jest benzyna Pb95, Mazowsze oraz Kujawy i Pomorze z 6,00 zł za tę samą ilość oleju napędowego i województwo zachodniopomorskie, w którym litr autogazu kosztuje 2,78 zł" - podał e-petrol.