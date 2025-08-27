Tysiące Labubu w dostawczaku przy granicy. Akcja służb

Lubuscy celnicy przechwycili ponad 9 tys. sztuk popularnych figurek Labubu na byłym przejściu granicznym w Świecku. Za jedną maskotkę można zapłacić nawet kilkaset złotych. Służby wyceniły wartość oryginalnego towaru na blisko 3 mln zł. Kierowca twierdził, że nie wiedział, co przewoził.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali do kontroli dostawczego busa na byłym przejściu granicznym w Świecku. Okazało się, że w pojeździe znajdowały się tysiące podróbek maskotki Labubu. Kierowca - obywatel Polski - twierdził, że nie znał zawartości transportu.

Świecko. Tysiące podróbek Labubu w dostawczaku

Celnicy zabezpieczyli 39 kartonów i 9 worków jutowych wypełnionych figurkami Labubu. W busie znajdowało się łącznie 9360 sztuk maskotek. Część z nich nosiła podrobione logotypy znanych marek, a część była oryginalna. Szacunkowa wartość oryginalnego towaru wynosi prawie 3 mln zł.

ZOBACZ: W oknie życia w Sosnowcu znaleziono dziecko. Ma 10 dni

Jak podkreślają służby, podróbki nie spełniają norm jakości i mogą być niebezpieczne. Na zabezpieczonych podróbkach farba schodzi po przetarciu palcem. Ponadto maskotki nie mają hologramów ani nie spełniają wszystkich funkcji użytkowych. Towar zabezpieczono jako dowód w sprawie ochrony praw własności intelektualnej. O zdarzeniu poinformowano właścicieli marek.

Za handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do 5 lat więzienia.