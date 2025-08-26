Pędzący pociąg roztrzaskał samochód na przejeździe kolejowym. Kierowca, który doprowadził do groźnego incydentu, wjechał za opuszczone rogatki i zatrzymał się na torach odcinka Granowo - Stęszew. Nagranie tego drastycznego wypadku, ku przestrodze, opublikowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Do zdarzenia na przejeździe kolejowym w pobliżu Granowa doszło 18 sierpnia. Jak podawał serwis gazeta-mosina.pl, służby otrzymały zgłoszenie o godz. 12:30, a na miejsce zadysponowano jednostki straży pożarnej, policji oraz ratownictwa medycznego. Lądował także śmigłowiec LPR.

Podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji - cytowany przez serwis - potwierdził, że kierowcą był 81-letni mężczyzna. Wjechał samochodem na oznakowany przejazd kolejowy, wyłamując rogatki, które zdążyły opuścić się krótko przed wypadkiem. Został później przetransportowany do szpitala w stabilnym stanie.

Nagranie z przejazdu kolejowego. Samochód wyłamał rogatki

Po tygodniu od zdarzenia PKP Polskie Linie Kolejowe - w ramach kampanii "Bezpieczny przejazd" - opublikowały nagranie z kamer znajdujących się na słupkach przy torach. "Samochód osobowy wjechał pod pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Poznań Główny - Wolsztyn" - wyjaśniono w opisie do materiału wideo.

Na nagraniu widać dokładnie, jak kierowca nie zatrzymuje się przed opuszczonymi rogatkami, wyłamuje je i zatrzymuje pojazd na przejeździe. Następnie pociąg uderza w tył samochodu, powodując jego niemal doszczętne zgniecenie.

Niechlubne statystyki. "Co roku ginie kilkadziesiąt osób"

W wyniku wypadku ruch pociągów został wstrzymany na około 2 godziny. Na odcinku Granowo - Stęszew funkcjonowała zastępcza komunikacja autobusowa. Ponadto oprócz odwołania pociągu nr 77318 wstrzymano także kursy dwóch innych składów.

"Urządzenia przejazdowe działały prawidłowo" - podkreśliły PKP Polskie Linie Kolejowe. "Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do ok. 170 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób. W ramach kampanii 'Bezpieczny Przejazd' podnosimy świadomość o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności".