- Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce - zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej podsumowującej posiedzenie rządu. Polityk odniósł się do niedawnego Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom.

- Do kolejnego posiedzenia Sejmu, do 8 września rząd przygotuje kolejną propozycję ustawy, która będzie te wszystkie kwestie regulowała - podkreślił rzecznik rządu, zapytany przez dziennikarzy o niedawne weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy pomocowej dla Ukraińców.

ZOBACZ: Ukraińcy reagują na weto Karola Nawrockiego. "Symptom groźnej choroby"



- Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce - dodał, zaznaczając, że przepisy nie będą dotyczyły wyłącznie świadczeń 800 plus.

Nowy plan rządu. Świadczenia dla obcokrajowców połączone z pracą

Adam Szłapka wyjaśnił, że rządowa propozycja zakłada powiązanie świadczeń obcokrajowców z pracą oraz systemem ZUS.

- To rozwiązanie już jest przygotowywane (...) Ta ustawa, która została zawetowana to jest kompleksowe rozwiązanie dot. statusu, ochrony. Nie ma wyjścia, musimy przygotować kolejne - powiedział polityk.



- To są rozwiązania, które w zasadniczej mierze zostały przygotowane przez poprzedni rząd trzy i pół roku temu, (...) które my w sposób zasadniczy uszczelniliśmy - wyjaśnił.

ZOBACZ: Będzie kolejne weto prezydenta? "Nie podpisze takiej ustawy"



- Na przykład wprowadzenie skutecznego (...) obowiązku szkolnego wobec powiązania uzyskiwania świadczenia 800 plus - dodał.

W środę o godzinie 9.00 członkowie rządu mają omówić te propozycji z prezydentem na zwołanej przez głowę państwa Radzie Gabinetowej.

Weto Karola Nawrockiego. Chodzi o świadczenia dla Ukraińców

Karol Nawrocki w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował o zawetowaniu szeregu ustaw m.in. dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z rosyjską agresją.

Zdaniem głowy państwa w ciągu 3,5 roku wydarzyło się bardzo wiele, Polska pomagała i będzie pomagać Ukrainie, ale należy również dbać o krajowe finanse.

ZOBACZ: "Prezent dla wojsk Putina". Pierwsze reakcje po wecie Nawrockiego

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne - stwierdził Nawrocki.