W środę nastąpi powolna, ale ostateczna poprawa pogody. W czwartek przyjdzie upragnione ocieplenie, temperatura wyniesie nawet 30 st. C - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Tomasz Siemieniuk. Zwrócił jednak uwagę, że noce z wtorku na środę i ze środy na czwartek mogą być chłodne.

- We wtorek najwięcej chmur mamy na północy i krańcach wschodnich i w tej części spodziewamy się niewielkich opadów deszczu, a także niższej temperatury. Najniższa notowana jest w Suwałkach i wynosi 14 st. C - poinformował synoptyk. Według prognoz w centrum termometry wskażą około 21 st. C. Najcieplej będzie na Opolszczyźnie, gdzie temperatura wyniesie 24 st. C.

Wiatr we wtorek będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, przeważnie z kierunków zachodnich.

Synoptycy: Nastąpi powolna poprawa pogody, ale noce będą chłodne

Noc z wtorku na środę będzie pogodna. Trochę więcej chmur pojawi się na północy kraju - od Kaszub po Warmię i Mazury, aż po Podlasie. Mogą wystąpić także mgły, ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura wyniesie około 10 st. C w centrum, a w okolicach Ziemi Lubuskiej 12 st. C.

- W środę nastąpi bardzo powolna, ale ostateczna poprawa pogody, jeżeli chodzi o wzrost temperatury maksymalnej - powiedział synoptyk IMGW i dodał, że najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce, gdzie po południu temperatura powinna wzrosnąć do 25-27 st. C. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 19-20 st. C. Na Ziemi Lubuskiej po południu przelotny deszcz.

W nocy ze środy na czwartek spodziewane jest jeszcze więcej rozjaśnień i rozpogodzeń na południu i wschodzie Polski. Najchłodniej na Wybrzeżu i zachodzie - temperatura minimalna wyniesie tu około 10-11 st. C.

- Im bardziej na zachód i centrum, tym ta pogoda będzie lepsza, z temperaturą nawet 15-16 st. C - powiedział ekspert.

IMGW. Upały wrócą do Polski w czwartek

- W czwartek przyjdzie wreszcie upragnione ocieplenie - poinformował Siemieniuk i zaznaczył, że temperatura w wielu miejscach będzie przekraczała nawet 30 st. C, zwłaszcza w zachodniej i południowej części Polski. - Jeżeli pojawi się deszcz, to tylko na zachodzie naszego kraju - dodał.

Jak poinformował IMGW w komunikacie, "w drugiej połowie tygodnia nad Polskę napłynie bardzo ciepłe powietrze i zrobi się upalnie, by w kolejny weekend ponownie się ochłodzić".