Sanatorium za darmo z ZUS. Wszystko, co trzeba wiedzieć w 2025 roku
Dla osób, które z powodu choroby są zagrożone utratą zdolności do pracy, rehabilitacja może być szansą na powrót do zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach prewencji rentowej zapewnia bezpłatną rehabilitację leczniczą w uzdrowiskach i ośrodkach specjalistycznych.
Świadczenie obejmuje nie tylko zabiegi, ale też zakwaterowanie, wyżywienie i transport. To forma wsparcia, która może znacząco poprawić jakość życia, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów.
Kto może skorzystać z rehabilitacji?
Z programu mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem w ZUS, jeśli są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieje realna szansa, że ją odzyskają po rehabilitacji. Skierowanie może przysługiwać również osobom pobierającym zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Ubezpieczeni emeryci, nadal aktywni zawodowo i podlegający ubezpieczeniu społecznemu (np. na umowę-zlecenie), także mogą skorzystać z takiej formy wsparcia. Decyzję o skierowaniu wydaje lekarz orzecznik ZUS na podstawie dokumentacji medycznej lub kontroli zwolnienia lekarskiego.
Jak złożyć wniosek?
Jak podaje oficjalna strona ZUS, wniosek (formularz PR-4) wystawia lekarz prowadzący. Może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista z danej dziedziny. Dokument można wysłać elektronicznie przez PUE ZUS lub złożyć osobiście. Powinien zawierać:
- dane osobowe
- rozpoznanie
- dokumentację medyczną
- opinię o rokowaniu poprawy stanu zdrowia.
Na decyzję czeka się zazwyczaj kilka tygodni, co sprawia, że procedura jest szybsza niż w przypadku turnusów częściowo finansowanych przez NFZ.
Jakie schorzenia podlegają rehabilitacji z ZUS?
Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej obejmuje przede wszystkim choroby i urazy, które mogą prowadzić do czasowej niezdolności do pracy, ale dają szansę na poprawę stanu zdrowia.
ZUS kieruje na leczenie osoby z problemami narządu ruchu; po urazach, operacjach ortopedycznych czy z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów. Z programu mogą korzystać także pacjenci z chorobami układu krążenia i oddechowego.
Od 2025 roku lista została rozszerzona o schorzenia neurologiczne i powypadkowe. Turnusy przeznaczone są również dla osób po leczeniu chorób onkologicznych w fazie remisji, z wybranymi chorobami metabolicznymi oraz po terapii zaburzeń psychosomatycznych.
Lista wskazań jest szeroka i regularnie aktualizowana, aby odpowiadała realnym potrzebom zdrowotnym ubezpieczonych.
Na czym polega rehabilitacja i co obejmuje?
Rehabilitacja trwa standardowo 24 dni, ale ordynator ośrodka może ją przedłużyć lub skrócić za zgodą ZUS. Program dostępny jest w dwóch formach:
- stacjonarnej - pobyt całodobowy w ośrodku (np. sanatorium), obejmujący różnorodne terapie i zabiegi oraz pełne wyżywienie i nocleg
- ambulatoryjnej - codzienne dojazdy na zabiegi bez noclegu, dostępnej np. przy schorzeniach układu ruchu, krążenia czy neurologicznych
Koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia, opłaty uzdrowiskowej i transportu najtańszym środkiem komunikacji (np. pociąg, autobus) pokrywa ZUS. Program jest w pełni bezpłatny dla pacjenta.