Dla osób, które z powodu choroby są zagrożone utratą zdolności do pracy, rehabilitacja może być szansą na powrót do zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach prewencji rentowej zapewnia bezpłatną rehabilitację leczniczą w uzdrowiskach i ośrodkach specjalistycznych.

Świadczenie obejmuje nie tylko zabiegi, ale też zakwaterowanie, wyżywienie i transport. To forma wsparcia, która może znacząco poprawić jakość życia, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów.

Kto może skorzystać z rehabilitacji?

Z programu mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem w ZUS, jeśli są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieje realna szansa, że ją odzyskają po rehabilitacji. Skierowanie może przysługiwać również osobom pobierającym zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczeni emeryci, nadal aktywni zawodowo i podlegający ubezpieczeniu społecznemu (np. na umowę-zlecenie), także mogą skorzystać z takiej formy wsparcia. Decyzję o skierowaniu wydaje lekarz orzecznik ZUS na podstawie dokumentacji medycznej lub kontroli zwolnienia lekarskiego.

Jak złożyć wniosek?

Jak podaje oficjalna strona ZUS, wniosek (formularz PR-4) wystawia lekarz prowadzący. Może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista z danej dziedziny. Dokument można wysłać elektronicznie przez PUE ZUS lub złożyć osobiście. Powinien zawierać:

dane osobowe

rozpoznanie

dokumentację medyczną

opinię o rokowaniu poprawy stanu zdrowia.

Na decyzję czeka się zazwyczaj kilka tygodni, co sprawia, że procedura jest szybsza niż w przypadku turnusów częściowo finansowanych przez NFZ.

Jakie schorzenia podlegają rehabilitacji z ZUS?

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej obejmuje przede wszystkim choroby i urazy, które mogą prowadzić do czasowej niezdolności do pracy, ale dają szansę na poprawę stanu zdrowia.

ZUS kieruje na leczenie osoby z problemami narządu ruchu; po urazach, operacjach ortopedycznych czy z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów. Z programu mogą korzystać także pacjenci z chorobami układu krążenia i oddechowego.

Od 2025 roku lista została rozszerzona o schorzenia neurologiczne i powypadkowe. Turnusy przeznaczone są również dla osób po leczeniu chorób onkologicznych w fazie remisji, z wybranymi chorobami metabolicznymi oraz po terapii zaburzeń psychosomatycznych.

Lista wskazań jest szeroka i regularnie aktualizowana, aby odpowiadała realnym potrzebom zdrowotnym ubezpieczonych.

Na czym polega rehabilitacja i co obejmuje?

Rehabilitacja trwa standardowo 24 dni, ale ordynator ośrodka może ją przedłużyć lub skrócić za zgodą ZUS. Program dostępny jest w dwóch formach:

stacjonarnej - pobyt całodobowy w ośrodku (np. sanatorium), obejmujący różnorodne terapie i zabiegi oraz pełne wyżywienie i nocleg

ambulatoryjnej - codzienne dojazdy na zabiegi bez noclegu, dostępnej np. przy schorzeniach układu ruchu, krążenia czy neurologicznych

Koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia, opłaty uzdrowiskowej i transportu najtańszym środkiem komunikacji (np. pociąg, autobus) pokrywa ZUS. Program jest w pełni bezpłatny dla pacjenta.

red. / polsatnews.pl