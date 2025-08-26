Oburzenie po słowach ukraińskiego dziennikarza. Politycy niemal jednogłośni

"Moim zdaniem spełnił warunek zniesławiania głowy państwa" - napisał Marek Jakubiak, reagując na słowa ukraińskiego dziennikarza w "Debacie Gozdyry". "Witalij Mazurenko w Polsacie określił Prezydenta Nawrockiego de facto jako jakiegoś przywódcę gangu więziennego" - zauważył poseł Sebastian Kaleta. Na obraźliwe sformułowanie odpowiedziała także Kancelaria Prezydenta RP.

- Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania pachana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego - powiedział na antenie Polsat News ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko.

Na jego słowa natychmiast zareagowała prowadząca, sugerując powściągliwość w tym temacie. - Wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granic - powiedziała. Mazurenko odparł jednak stanowczo: - Nie uważam, że to przekroczenie granicy.

Kontrowersyjna wypowiedź ukraińskiego dziennikarza. Politycy oburzeni

Krótko po emisji wtorkowego wydania "Debaty Gozdyry" w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze polityków, których zaaferowała cytowana wypowiedź. "Witalij Mazurenko w Polsacie określił prezydenta Nawrockiego de facto jako jakiegoś przywódcę gangu więziennego" - napisał na platformie X poseł PiS Sebastian Kaleta. "Oczekuję wszczęcia śledztwa z art. 135 par. 2 kk, czyli znieważenia prezydenta" - dodał, zwracając się do Prokuratury Krajowej.

Kaleta wspomniał też o zawetowanej przez Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. "Pan Mazurenko dowiódł słuszności weta i kontrprojektu prezydenta".

ZOBACZ: Starcie w programie Polsat News. "To przekroczenie granicy"

Komentarz opublikował również Paweł Jabłoński. "Każdy dzień przynosi kolejne argumenty za słusznością inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. A pan Mazurenko, który tak ubolewa nad rzekomym brakiem wsparcia Polski dla Ukrainy, powinien w pilnym trybie podziękować za gościnę w naszym kraju i udać się na front, by tam samemu naprawdę wesprzeć swoją ojczyznę" - napisał.

Reakcja Kancelarii Prezydenta RP na słowa uderzające w Nawrockiego

Błażej Poboży, etatowy doradca Karola Nawrockiego w Kancelarii Prezydenta napisał: "W. Mazurenko swoim skandalicznym wystąpieniem potwierdził zasadność propozycji wydłużenia procedury przyznawania obywatelstwa polskiego".

"Polska konstytucja nie pozwala na odebranie obywatelstwa, ale mamy prawo oczekiwać natychmiastowych działań prokuratury z art. 135 § 2 k.k." - podkreślił Poboży.

Wspomniany zapis kodeksu karnego przewiduje karę więzienia dla osoby dopuszczającej się obrazy głowy państwa polskiego. "Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Te słowa nie powinny paść"

"Słowa, które padły w programie "Debata Gozdyry" zdecydowanie nie pomagają sprawie Ukraińców w Polsce. Skandaliczne słowa z ust gościa programu nie powinny nigdy paść w kierunku Prezydenta Rzeczypospolitej" - ocenił z kolei Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050.

ZOBACZ: Prezydent zwołuje szczyt w Warszawie. Zaprasza przywódców z regionu

Natomiast były kandydat na prezydenta Marek Jakubiak nazwał dziennikarza Witalija Mazurenkę "ukraińskim burakiem". "Kto to jest? Moim zdaniem spełnił warunek zniesławiania głowy państwa. Czyli papa" - napisał na platformie X.

"Pomagaj, oddaj serce, oddaj wszystko, co masz i dużo więcej, a na koniec usłysz to: Witalij Mazurenko o polskim prezydencie. Proszę bardzo. Tak kończy się rozdawanie polskiego obywatelstwa - kto i dlaczego dał mu polski paszport w 2019 roku?" - skomentował Krzysztof Mulawa z Konfederacji.

Pomagaj, oddaj serce, oddaj wszystko co masz i dużo więcej, a na koniec usłysz to:



Witalij Mazurenko o polskim prezydencie. Proszę bardzo.



Tak kończy się rozdawanie polskiego obywatelstwa - kto i dlaczego dał mu polski paszport w 2019 roku??? pic.twitter.com/UA12xrCOwB — Krzysztof Mulawa (@krzysztofmulawa) August 26, 2025

Wpis zamieścił również dziennikarz i działacz polityczny Michał Cichy. "Witalij Mazurenko, ukraiński dziennikarz. Posiada nawet obywatelstwo polskie, więc powinien za te słowa odpowiadać karnie. Publicznie znieważył Prezydenta RP. Już pomijam, że w tym samym programie nazwał nas Konfederatów 'faszystami'"