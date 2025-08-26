Niemieckie porty morskie domagają się trzech miliardów euro z budżetu obronnego na rozbudowę infrastruktury i środków ochrony na wypadek sytuacji kryzysowych. "Jako centra logistyczne, porty morskie mają kluczowe znaczenie dla scenariuszy rozmieszczenia wojsk" - argumentują inicjatorzy pomysłu.

Stowarzyszenie branżowe Centralnego Związku Niemieckich Operatorów Portów Morskich (ZDS) wskazuje na kluczową rolę portów w transporcie wojskowym i krytykuje dotychczasowe finansowanie federalne jako niewystarczające.

Niemieckie porty morskie domagają się od ministra obrony Borisa Pistoriusa pieniędzy z regularnego budżetu obronnego. Wynika to z pisma ZDS, którego kopię uzyskała Niemiecka Agencja Prasowa.

Pismo nie precyzuje kwoty. Jednak, według oceny portów, potrzebne są trzy miliardy euro na przygotowanie się do scenariusza obronnego - podaje DPA w raporcie z 26 sierpnia.

"Porty morskie kluczowe dla rozmieszczenia wojsk"

"Jako centra logistyczne, porty morskie mają kluczowe znaczenie dla scenariuszy rozmieszczenia wojsk" - napisano w piśmie hamburskiego stowarzyszenia branżowego, reprezentującego ponad 150 firm.

W sytuacji kryzysowej transport sprzętu i żołnierzy Bundeswehry i partnerów NATO musiałby odbywać się przez porty. Ponadto miejsca te są narażone na ataki, co pokazała historia, a w przypadku kryzysu obronnego stanowią "pierwszą linię ataku".

"Musimy się na to przygotować, nawet jeśli mamy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do prawdziwej sytuacji kryzysowej" - czytamy w liście.

Według ZDS, pieniądze z budżetu obronnego powinny zostać przeznaczone na obszary o dużym natężeniu ruchu, nabrzeża i infrastrukturę kolejową, a także na bliżej nieokreślone środki ochrony obiektów portowych przed atakami i zagrożeniami cybernetycznymi.

ZDS uzasadnia to żądanie argumentem, że obronność jest i pozostaje obowiązkiem federalnym.

Najważniejsze niemieckie porty morskie pod względem przepustowości to Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven i Rostock. ZDS szacuje całkowite zapotrzebowanie na inwestycje w portach morskich na około 15 miliardów euro.

Niemcy podwyższą w tym roku wydatki na obronność

Zgodnie z projektem budżetu rządu federalnego, budżet obronny ma wzrosnąć w tym roku o około dziesięć miliardów euro do 62,4 miliarda euro.

Dodatkowe 24 miliardy euro zostaną przeznaczone z tzw. funduszu specjalnego.

Źródło: DPA