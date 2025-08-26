Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Tematem rozmów będzie m.in. zawetowana przez Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom. Transmisja w Polsacie, Wydarzeniach 24, Polsacie News, polsatnews.pl i Interii od godz. 19:15.

Prowadzący program Grzegorz Kępka zapyta Sekretarza Stanu w KPRP Marcina Przydacza o ostatnie oświadczenie dla mediów, które wygłosił Karol Nawrocki. Prezydent poinformował w nim, że z przedstawionych mu ośmiu ustaw, pięć podpisał, a trzy zawetował. - Te rozwiązania, które są dla Polski dobre, spotykają się z moją otwartością, z otwartością mojej kancelarii, i biorę za nie odpowiedzialność - wyjaśniał. Wśród odrzuconych dokumentów znalazła się nowelizacja o pomocy Ukraińcom.

Z kolei drugim gościem wtorkowego wydania programu będzie członek Lewicy i wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

