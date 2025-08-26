Gliwicka policja szuka 11-letniego Kuby. Oddalił się z placówki wychowawczej

Policjanci z Gliwic poszukują 11-letniego Kuby, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, który zaginął w poniedziałek po południu. Mundurowi proszą o pomoc w odnalezieniu chłopca.

Nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformowała, że Kuba w poniedziałek ok. 14.00, samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z gliwickiej placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywał.

ZOBACZ: Wędkarz trafił na ciało mężczyzny. Policja: To prawdopodobny sprawca

Chłopiec najprawdopodobniej wyszedł przez ogrodzenie. Ostatni raz był widziany, gdy grał w piłkę.

Poszukiwania 11-letniego Kuby. Mundurowi podali rysopis chłopca

Poszukiwany ma około 150 cm wzrostu i blond włosy, jest szczupły, ma wyraźne piegi na twarzy. Ubrany był w krótkie spodnie dresowe, kolorową bluzkę i czarne sportowe buty.



Policja Gliwice. Zaginął 11-letni Kuba Zaginął 11-letni Kuba

Chłopca starają się odnaleźć kryminalni. Policja prosi o pilny kontakt wszystkich, którzy mają mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego.

ZOBACZ: Nagranie z policjantką obiegło media. "Potraktowałam to jako interwencję"

Informacje można przekazać Komendzie Miejskej Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, w najbliższej jednostce policji lub pod numerem alarmowym 112.