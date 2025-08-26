Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg. Chwile grozy w warszawskim metrze

Policja zatrzymała mężczyznę, który próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg metra. Do zdarzenia doszło na stacji Młociny. 42-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Warszawy zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg.

Do zdarzenia doszło 13 sierpnia, w godzinach porannych, na stacji metro Młociny.

Na materiale wideo, opublikowanym przez warszawską policję, widać jak mężczyzna, znajdujący się w tłumie, próbuje wepchnąć kobietę oczekującą na wjeżdżający na peron pociąg.

Według relacji świadków, następnie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.

42-latek próbował wepchnąć kobietę wprost pod nadjeżdżający pociąg metra. Rano na stacji metra Młociny doszło do groźnej sytuacji – jeden z pasażerów miał próbować wepchnąć kobietę stojącą na peronie pod nadjeżdżający skład. Po zdarzeniu mężczyzna oddalił się z miejsca.… pic.twitter.com/PI3pvFmiDD — Służby w akcji (@Sluzby_w_akcji) August 26, 2025

Chciał wepchnąć kobietę pod metro. Grożą mu trzy lata więzienia

Funkcjonariusze ustalili wizerunek oraz personalia 42-latka, po czym zatrzymali go jeszcze tego samego dnia.

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 160 kodeksu karnego - narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.

jkn / polsatnews.pl