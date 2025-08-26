Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg. Chwile grozy w warszawskim metrze
Policja zatrzymała mężczyznę, który próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg metra. Do zdarzenia doszło na stacji Młociny. 42-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Warszawy zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg.
Do zdarzenia doszło 13 sierpnia, w godzinach porannych, na stacji metro Młociny.
Na materiale wideo, opublikowanym przez warszawską policję, widać jak mężczyzna, znajdujący się w tłumie, próbuje wepchnąć kobietę oczekującą na wjeżdżający na peron pociąg.
Według relacji świadków, następnie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.
Chciał wepchnąć kobietę pod metro. Grożą mu trzy lata więzienia
Funkcjonariusze ustalili wizerunek oraz personalia 42-latka, po czym zatrzymali go jeszcze tego samego dnia.
Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 160 kodeksu karnego - narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności.
Policja apeluje do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.