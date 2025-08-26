Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg. Chwile grozy w warszawskim metrze

Polska
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg. Chwile grozy w warszawskim metrze
Komenda Stołeczna Policji
Metro Młociny. Chciał wepchnąć kobietę pod pociąg. Grożą mu trzy lata więzienia

Policja zatrzymała mężczyznę, który próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg metra. Do zdarzenia doszło na stacji Młociny. 42-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Warszawy zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg.

 

Do zdarzenia doszło 13 sierpnia, w godzinach porannych, na stacji metro Młociny.

 

Na materiale wideo, opublikowanym przez warszawską policję, widać jak mężczyzna, znajdujący się w tłumie, próbuje wepchnąć kobietę oczekującą na wjeżdżający na peron pociąg.

 

Według relacji świadków, następnie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.

 

Chciał wepchnąć kobietę pod metro. Grożą mu trzy lata więzienia

Funkcjonariusze ustalili wizerunek oraz personalia 42-latka, po czym zatrzymali go jeszcze tego samego dnia.

 

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 160 kodeksu karnego - narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności.

 

Policja apeluje do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.

jkn / polsatnews.pl
