"Pierwsze dokręcanie śruby przez nowo wybranego prezydenta RP" - pisze w mediach społecznościowych ukraińska parlamentarzystka Sofija Fedyna. Po decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dot. pomocy ukraińskim uchodźcom, tamtejsze media zalały się komentarzami polityków, ekspertów i publicystów.

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie zwołanej konferencji prasowej poinformował o zawetowaniu szeregu ustaw m.in. dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z rosyjską agresją.

Zdaniem głowy państwa w ciągu 3,5 roku wydarzyło się bardzo wiele, Polska pomagała i będzie pomagać Ukrainie, ale należy również dbać o krajowe finanse.

ZOBACZ: "Ustawić relacje z Ukrainą". Prezydent Karol Nawrocki proponuje zmianę przepisów

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne - stwierdził Nawrocki.

Ukraina. Negatywne komentarze po decyzji polskiego prezydenta

Niemal natychmiast po ogłoszeniu weta, w ukraińskich mediach pojawiły się komentarze polityków i publicystów. W zdecydowanej większości skrytykowano prezydenta Karola Nawockiego, głównie skupiając się na kwestiach zakazu promocji ukraińskiego nacjonalizmu.

"Pierwsze dokręcenie śruby przez nowo wybranego prezydenta RP" - napisała na facebookowym profilu Sofija Fedyna. Ukraińska parlamentarzystka z partii byłego prezydenta Petra Poroszenki zasugerowała, że należy spodziewać się kolejnych politycznych decyzji, które skierowane będą przeciwko obywatelom Ukrainy przebywających w Polsce.

O krok dalej idzie Andrij Illenko. Były deputowany Rady Najwyższej, obecnie wojskowy walczący na froncie.

"Nawrocki jest symptomem groźnej choroby części polskiego społeczeństwa, która nie wyciągnęła wniosków z czterech rozbiorów Polski. Przypomnę, że to nie Ukraińcy ją podzielili, a inne państwa" - stwierdził.

ZOBACZ: "Prezent dla wojsk Putina". Pierwsze reakcje po wecie Nawrockiego

"Prawdopodobnie sam tego nie chcąc Nawrocki swoimi działaniami przeciwdziała asymilacji Ukraińców w Polsce. Niektórych z nich nawet popchnie w stronę ukraińskiego nacjonalizmu i powrotu do ojczyny" - dodał.

Krytycznie o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego wypowiedział się także publicysta, historyk Ołeksandr Zinczenko. Jego zdaniem, weto ustawy jest "prezentem" dla Ukraińców z okazji Dnia Niepodległości, święta obchodzonego dzień wcześniej.

"Prawdziwe gratulacje Nawrocki zachował na dziś. W szczególności obiecał "zakazać banderyzmu". Chcę przypomnieć, że w historii nie było żadnego "banderyzmu" - była ideologia OUN, która sprowadza się do jednego zdania: "Zdobędziecie Państwo Ukraińskie albo zginiecie w walce o nie". Czyli prezydent Polski ogłosił, że zamierza zakazać idei niepodległości Ukrainy dzień po Dniu Niepodległości Ukrainy?" - napisał.