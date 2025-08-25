Tragiczny wypadek na S7. Zginęły cztery osoby

Cztery osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na trasie S7 w Mierzawie (woj. świętokrzyskie), gdzie zderzyły się bus i pojazd służby drogowej. Droga w kierunku Warszawy została zablokowana. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej i patrole policji. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Cztery osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na trasie S7 w Mierzawie (woj. świętokrzyskie), gdzie zderzyły się bus i pojazd służby drogowej. Droga w kierunku Warszawy została zablokowana.

 

Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP, w Kielcach na trasie S7 w Mierzawie w pow. jędrzejowskim doszło do zderzenia busa z ciągnikiem rolniczym wykonującym koszenie pobocza.

Po zderzeniu w busie zostały zakleszczone cztery osoby. Strażacy wydobyli je z wraku, niestety żadnej nie udało się uratować - lekarz stwierdził ich zgon.

 

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej oraz inne służby ratunkowe. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

