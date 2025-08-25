W poniedziałek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z prezesem oraz założycielem Axiom Space i X-energy Kamem Ghaffarianem. Jak mówił minister podczas konferencji prasowej, "rozmawialiśmy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którą Axiom Space będzie budował".

- To jest wielkie wyzwanie i nie tylko ogromna inwestycja, ale po raz pierwszy w historii będziemy mieli do czynienia z tego typu przełamywaniem granic, z rewolucją - podkreślił. Spotkanie przeprowadzono tuż po rozmowie wicepremiera z ministrem obrony Kanady Davidem J. McGuinty.

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Kamem Ghaffarianem. "Coś niezwykłego"

Podczas wystąpienia szef MON podziękował prezesowi Axiom Space za możliwość uczestniczenia w ostatniej misji polskiego astronauty dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Wicepremier podkreślił przy tym, że takie przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy Europejskiej i Polskiej Agencji Kosmicznej oraz wsparciu firmy Axiom Space. - Także dzięki współpracy z takimi ludźmi jak Pan Prezes - zaznaczył.

- Druga część dotyczyła rozwoju energetyki nuklearnej, w szczególności SMR-ów czwartej generacji. Nie chodzi tylko o samą produkcję energii, ale także o niezależność energetyczną, która dla każdego państwa stanowi ogromne wyzwanie - dodał. To właśnie firma X-energy działa nad rozwiązaniami z zakresu reaktorów czwartej generacji, które wyróżniają się wysoką temperaturą pracy i nowoczesnymi pasywnymi systemami bezpieczeństwa.

- Polska jest strefą bezpieczną do inwestycji. Nie planujemy wysyłać wojsk polskich na Ukrainę i nie wysyłamy ich tam. Polska jest dobrym miejscem dla amerykańskich inwestycji, ponieważ jest państwem bardzo proamerykańskim (…) Polska jest transatlantykiem, który łączy Stany Zjednoczone i Unię Europejską - wyjaśnił szef MON.

Prezes Axiom Space: Polska jest bezpiecznym krajem do inwestowania

Głos w sprawie spotkania zabrał także Kam Ghaffarian. - Byliśmy bardzo zaszczyceni, że mogliśmy wysłać waszego astronautę (…) nazywamy go „Slav”. On był dla nas inspiracją (…) Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć przy jego starcie - powiedział założyciel Axiom Space.

- Uważam, że ta rozmowa była bardzo pożyteczna, ponieważ Polska jest bezpiecznym krajem do inwestowania przez Amerykanów i bardzo się cieszę na tę przyszłą współpracę - dodał, nawiązując do nowoczesnych reaktorów SMR.

- W ubiegłym tygodniu USA podjęły decyzję, aby umiejscowić modułowy reaktor na powierzchni Księżyca, więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj. To bardzo niezwykły moment kiedy - pan premier to powiedział - myślimy wspólnie, w jaki sposób stać się liderem, jeśli chodzi o podbój kosmosu, również rozwój technologii nuklearnych - podkreślił.

