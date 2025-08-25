Premier Kanady w Polsce. Ważna deklaracja Donalda Tuska

Donald Tusk spotkał się w Warszawie z premierem Kanady Markiem Carneyem. - Niedługo podniesiemy nasze relacje polsko-kanadyjskie na poziom partnerstwa strategicznego - przekazał na odbywającej się później konferencji prasowej. Dla szefa kanadyjskiego rządu to pierwsze wizyta w Polsce w tej roli.

Premier Donald Tusk przekonywał, że z zaproszonym do Warszawy gościem łączy go nie tylko polityczna przyjaźń, ale i wspólne interesy. Chodzi m.in. o kwestię współpracy transatlantyckiej, a także promowania obu krajów jako dobrych partnerów na arenie międzynarodowej.

Tusk zapowiada partnerstwo strategiczne Polski z Kanadą

- Współpraca Polski i Kanady, a nawet Kanady i całej Europy, jest wzorcowa i może być przykładem dla partnerów na całym świecie - oświadczył Tusk.

W późniejszej części swojego przemówienia szef polskiego rządu dodał, że jest to relacja korzystna, ponieważ oparta na autentycznych wartościach. Z jego zapowiedzi wynika ponadto, iż porozumienie między Polską a Kanadą będzie się rozwijać, i to w szybszym tempie, niż wcześniej planowano. - Dzisiaj właściwie przyspieszyliśmy proces pogłębiania strategicznej współpracy. Niedługo podniesiemy nasze relacje polsko-kanadyjskie na poziom partnerstwa strategicznego. Obaj wyraziliśmy z panem premierem intencje, aby to przyspieszyć - powiedział.

Spotkanie dyplomatyczne w Warszawie. Jednym z tematów Ukraina

Donald Tusk stwierdził też, że polsko-kanadyjska współpraca jest bezkonfliktowa, ponieważ opiera się obecnie na silnych podstawach, taki jak więzi transatlantyckie czy stanowcza polityka wobec dyktatu, wobec agresorów. Wspomniał przy tym o spotkaniu Marka Carneya z prezydentem Ukrainy. - Z dużą satysfakcją przyjąłem informację o rozmowach premiera z Zełenskim - powiedział.

W niedzielę, po wspomnianym spotkaniu, ukraiński przywódca poinformował, że Ukraina i Kanada przyjęły jasny plan działania m.in. na rzecz wdrożenia porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, pomocy administracyjnej oraz w sprawach celnych. Dogadano się także w kwestii produkcji dronów.

Premier: Potwierdziłem, że Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy

- Będziemy z Kanadą bardzo blisko współpracować. Potwierdziłem, że Polska co prawda nie zamierza wysłać żołnierzy do Ukrainy po zakończeniu wojny, natomiast to Polska będzie odpowiedzialna za logistyczną organizację pomocy, a także ochronę granicy - dodał Donald Tusk na konferencji po rozmowie z Markiem Carneyem.

Premier dodał, że ma pełne zrozumienie ze strony "kanadyjskich przyjaciół, jeśli chodzi o ten sposób zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie i zagwarantowaniu Ukrainie bezpiecznego i suwerennego bytu po tym ewentualnym zakończeniu działań wojennych".

Pod koniec swojego przemówienia premier Polski wspomniał m.in. o płaszczyźnie przemysłowej, na której również odbywa się współpraca polsko-kanadyjska. Jak przekazał, część silników, wykorzystywanych w kanadyjskich maszynach, produkowana jest właśnie w Polsce.

"Jasna jest przyszłość naszych państw"

- Polska potrzebuje wiarygodnych partnerów i gotowych do takiej bardzo bliskiej współpracy, jeśli chodzi o energetykę jądrową, ale także o inne działania na rzecz odnawialnych źródeł energii i tutaj doświadczenie Kanady będzie bardzo dla nas przydatne - stwierdził.

Rozmawiano także o pogłębieniu współpracy militarnej między Polską i Kanadą. - Jest w jakimś sensie symboliczne też, że nasza decyzja o zakupie Airbusów, dużej floty dla polskiego przewoźnika, to jest decyzja, która też dotyczy bezpośrednio współpracy polsko-kanadyjskiej, bo tam w Quebec produkuje się te samoloty, które Polska zakupiła, także to również pokazuje, że kontynuujemy współpracę - zaznaczył.

- To jest wielka satysfakcja, że kiedy rozmawiamy ze sobą, nie musimy powtarzać różnych deklaracji, bo wszystko jest jasne. (...) Jasna jest przyszłość, jeśli chodzi o nasze relacje i przyszłość naszych państw, i naszych narodów.