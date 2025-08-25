Premier Czech Petr Fiala ostrzegł, że nawet jeżeli dojdzie do jakiejś formy rozejmu w Ukrainie, to Rosja będzie gotowa do ekspansji w ciągu kilku kolejnych lat. Jego zdaniem Ukraina potrzebuje więcej gwarancji bezpieczeństwa, a ich kluczową częścią jest silna ukraińska armia.

Szef czeskiego rządu Petr Fiala przekazał, że nawet, jeśli dojdzie do rozejmu między Rosją a Ukrainą, to kraj rządzony przez Władimira Putina będzie gotowy do ekspansji w ciągu kilku kolejnych lat. Jego zdaniem Ukraina potrzebuje więcej gwarancji bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Putin chce uniknąć spotkania z Zełenskim? "Kreml się boi konsekwencji wizerunkowych"

W opinii czeskiego premiera należy mieć świadomość zagrożeń dla Europy ze strony Rosji i należy działać zgodnie z tym przekonaniem.

Premier Czech przestrzega. "Rosja będzie gotowa"

- Rosyjskie ambicje nie kończą się na granicach obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy. Nawet gdyby udało się teraz osiągnąć jakiś rodzaj rozejmu, czego bez wątpienia wszyscy pragniemy, to jeśli nie podejmiemy właściwych kroków, Rosja będzie gotowa do dalszej ekspansji w ciągu kilku lat - powiedział na odprawie ambasadorów.

Fiala podkreślił, że Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, a ich kluczową i nieodzowną częścią jest siła ukraińskiej armii. Według szefa czeskiego rządu na bezpośrednie zagrożenie, jakim jest Rosja, nie ma innej odpowiedzi, niż konsekwentne odstraszanie i wzmacnianie odporności obronnej.

Czeski premier uznał, że w stosunku do wielkości kraju i siły gospodarki jego kraj od dawna należy do liderów w wojskowym i cywilnym wsparciu Ukrainy, a Praga przygotowuje się do powojennej odbudowy Ukrainy.