Pożar hali w miejscowości Jankowy w powiecie kępińskim (woj. wielkopolskie). Płonie zakład produkcyjny na terenie firmy meblarskiej, a dym widoczny jest z odległości kilku kilometrów.

Pożar wybuchł w poniedziałek ok. godz. 7:40. Wstępne ustalenia wskazują, że w magazynie znajdowała się tapicerka produkowana przez firmę meblarską, która zarządza płonącym budynkiem.

W rozmowie z Interią kpt. Jakub Sobczak z PSP w Kępnie przekazał, że ogień zajął halę o powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych, w związku z czym jej część uległa zawaleniu.

Pożar w Wielkopolsce. Jedna osoba poszkodowana

Do akcji zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. - W tym momencie pożar jest już dogaszany - poinformował kpt. Jakub Sobczak.

- Odnotowaliśmy jedną osobę poszkodowaną. Nie ma to jednak związku z zawaleniem się hali, a z zatruciem gazami pożarowymi. Ta osoba została przewieziona do szpitala - powiedział kpt. Sobczak w relacji dla Interii.

Na razie nie są znany przyczyny pożaru ani dokładne straty. Władze gminy Baranów, na terenie której znajduje się wieś Jankowy, zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie okien. "Trwa ogromny pożar" - podkreślono.