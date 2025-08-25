Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, w tym także tę dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy. - W ciągu 3,5 roku wydarzyło się bardzo wiele - podkreślił, dodając, że sprzeciwia się wypłacaniu świadczenia "800 plus" Ukraińcom w takiej formie jak dotychczas. Dodał, że choć jest gotowy do rozmów, weto uważa za sprawiedliwe.

Na początku konferencji prezydent wspomniał o statystykach. - Poprzednim razem podpisałem 21 ustaw, jedną zawetowałem. (...) Pięć kolejnych ustaw zaproponowanych przez większość parlamentarną zostało podpisanych, trzy zostały zawetowane - poinformował Karol Nawrocki.

Jakie ustawy zostały podpisane?

- Te ustawy, które są dla Polski dobre, spotykają się z moją otwartością. (...) Stąd też wśród podpisanych dzisiaj ustaw znalazły się m.in. dwie ustawy o "Karcie nauczyciela" - dodał prezydent.

Nawrocki tłumaczył, że przed 1 września - w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym - warto było, by wszystkie trzy ustawy odnoszące się do karty nauczyciela, zostały dzisiaj podpisane. Dodał, że kolejna podpisana ustawa dotyczy prawa bankowego, "dająca możliwość spadkobiercom sprawniejszego zarządzania w czasie tragicznej sytuacji". - Jest to jedna z ustaw z całego pakietu deregulacyjnego i ona powinna być korzystna, będzie w moim głębokim przekonaniu korzystna właśnie dla osób, które dzisiaj mają problem z uśpionymi lokatami - wyjaśnił.

Ostatnią z podpisanych ustaw, o których informował Nawrocki, jest ta dot. przechowywania nawozów naturalnych. Wydłuża ona terminy na dostosowanie miejsc do ich przechowywania, do czego zobowiązane są gospodarstwa rolne, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Nawrocki wskazał, że wokół tej ustawy pojawiły się "pewne kontrowersje", ale "nie przeważyły one szali po konsultacji ze środowiskami rolniczymi". - Uznałem, że ta ustawa może być z dobrem dla Polski podpisana - dodał.

Karol Nawrocki zawetował kolejne ustawy

Jak przekazał prezydent Nawrocki, ustawy, na których podpisanie się nie zdecydował, to "przede wszystkim ustawa o krajowym kodeksie skarbowym". - Jest w tej ustawie jedno bardzo dobre rozwiązanie deregulacyjne, które należałoby wprowadzić. Ale nie godzę się, drodzy państwo, na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów obniżać kary za przestępstwa finansowe - wyjaśnił.

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych (29 862 336 zł), zamiast 720 stawek (44 793 504 zł) lub 120 stawek dziennych (7 465 584 zł), zamiast 240 stawek (14 931 168 zł).

ZOBACZ: Pilne spotkanie ws. budżetu. Polityk potwierdza

Poza tym ustawa miała zlikwidować obowiązek zgłaszania przez płatnika/inkasenta osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków. Zawetowana ustawa miała także zlikwidować karę za naruszenie obowiązku dotyczącego niewyznaczenia osoby pobierającej podatki.

Prezydent odniósł się także do trwającej wojny w Ukrainie. Powiedział, że Polacy pokazali po jej wybuchu, jak wielkie mają serca. Chwalił przy tym zarówno polityków PiS, byłego prezydenta Andrzeja Dudę, jak i członków KO - m.in. Rafała Trzaskowskiego.

Weto dla ustawy ws. Ukraińców

- W ciągu 3,5 roku wydarzyło się bardzo wiele - dodał Nawrocki, zapewniając, że Polska nie zaprzestaje udzielania pomocy Ukrainie. Przekonywał jednak, że należy skupić się na interesie Polski i jej rozwoju militarnym. Natomiast - jak dopowiedział później - sytuacja polskich finansów publicznych uległa zmianie.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne - nadmienił Nawrocki.

ZOBACZ: Rój dronów nad Ukrainą. Rosja zaatakowała pod osłoną nocy

Tłumaczył przy tym, że nie godzi się na to, by "obywatele państwa Polskiego byli traktowani gorzej niż goście z Ukrainy". - Dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tej sprawie - przekazał. Prezydent jednak - jak podkreślił - zaproponował zmiany, przedstawiając własny projekt ustawy.

"Stop banderyzmowi" - takie hasło w nowym projekcie ustawy chciałby zawrzeć prezydent. W kodeksie karnym symbol banderyzmu miałby także zostać zrównany m.in. z niemiecką swastyką i sowieckim sierpem - symbolami komunizmu i nacjonalizmu. - Te wszystkie rozwiązania są w interesie zarówno polskiej wspólnoty narodowej, ale też naszych dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, prawdy, i wbrew rosyjskiej propagandzie.

Karol Nawrocki: Mam nadzieję na współpracę z rządem

Prezydent kilkukrotnie podkreślał na konferencji prasowej, że liczy na współpracę z rządem i przyjrzy się jego propozycjom. Swoje przemówienie podsumował, przypominając własne hasło wyborcze. - Są to rozwiązania sprawiedliwe, odpowiadające na emocje społeczne, ale także rozwiązania, które są kompatybilne ze składanymi przeze mnie obietnicami w czasie kampanii wyborczej: "Po pierwsze - Polska, po pierwsze - Polacy".

Wcześniej, na etapie prac legislacyjnych, uzależnienia wypłaty 800 plus obywatelom Ukrainy od warunku zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zaostrzenia możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego chcieli posłowie PiS. Ich propozycja nie została przyjęta.

ZOBACZ: Zabrze ma nowego prezydenta. Kamil Żbikowski zwycięzcą przyspieszonych wyborów

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r. Doprecyzowała również przesłanki do otrzymania świadczenia 800 plus, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.