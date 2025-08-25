Na Wiśle padł kolejny niechlubny rekord. W poniedziałek na stacji Warszawa-Bulwary odczyty wskazały 9 cm - to najniższy wynik w historii pomiarów. Ekspert ostrzega, że bardzo suchy wrzesień może tylko pogorszyć sytuację.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w poniedziałek zanotowano najniższy w historii pomiarów stan wody w Wiśle. Urządzenia pomiarowe na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary wskazały 9 cm. To kolejny jeden centymetr mniej, niż poprzedni najniższy wynik, odnotowany w sobotę 23 sierpnia.

Wynik 9 cm po raz pierwszy odnotowano o godz. 8:20. Stan wody poniżej minimum okresowego znajduje się także na sąsiedniej stacji Warszawa-Nadwilanówka - odczyty wykazały tam 40 cm.

Susza w Polsce. Wisła z kolejnym najniższym pomiarem

Z danych IMGW wynika, że poziom wody poniżej minimum okresowego występuje także na 15 stacjach hydrologicznych na rzekach: Warcie, Kaczawie, Moszczenicy, Budzówce, Żylicy, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Pilicy, Prądniku, Skawicy, Krasnej i Wiśle.

Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powiedział, że w związku z dużym prawdopodobieństwem nowej fali upałów we wrześniu, może powrócić problem suszy oraz niskich stanów wody w rzekach. - Ten sam, który wystąpił we wrześniu 2024 r. - dodał.

Jak informował Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, z powodu niskiego poziomu wody kursowanie promów na Wiśle jest zawieszone od 12 sierpnia do odwołania.

