"Można zatęsknić za Dudą". Stefan Krajewski zdecydowanie po wecie Karola Nawrockiego

Polska
"Można zatęsknić za Dudą". Stefan Krajewski zdecydowanie po wecie Karola Nawrockiego
Polsat News
"Można zatęsknić za Dudą". Stefan Krajewski zdecydowanie po wecie Karola Nawrockiego

- Widać, że (...) można czasem już i pewnie zatęsknić za prezydentem Dudą - powiedział szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski, reagując na weto Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy dla Ukraińców. Jak zaznaczył minister, "to weto powoduje wiele innych problemów". Wśród nich wymienił między innymi kwestię Starlinków.

- Widać, że (...) można czasem już i pewnie zatęsknić za prezydentem Dudą, bo jednak w kluczowych kwestiach, ustawach tego weta nie było - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, odnosząc się do weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy dla Ukraińców. 

 

- Dzisiaj z jednej strony słyszeliśmy o tym, jakie to propozycje będzie składał pan prezydent i je składa, ale z drugiej strony wetuje to, co tak naprawdę jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, rolników - podkreślił minister. 

Minister rolnictwa reaguje po wecie Nawrockiego. "Powoduje wiele innych problemów"

Polityk powtórzył przy tym słowa lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Mówiliśmy o tym jako nasze środowisko PSL, że 800 plus powinno trafiać do osób pracujących i tu nie mówiliśmy tylko o Ukraińcach, przecież i o Polakach, że powinniśmy przywrócić wartość pracy, etos pracy, natomiast to weto powoduje wiele innych problemów - zaznaczył. 

 

ZOBACZ: Ukraińcy reagują na weto Karola Nawrockiego. "Symptom groźnej choroby"

 

- Tu mówimy o tym, że Ukraina ciągle walczy i oczywiście o swoją wolność, ale też i o bezpieczeństwo nasze, żeby ta wojna się tu nie przeniosła i to, o czym mówił chociażby pan wicepremier Gawkowski, że tu chodzi, chociażby o Starlinki, które kupujemy dla Ukrainy, przekazujemy pieniądze. To wszystko jest niezwykle ważne i musimy też patrzeć na całość - dodał, nawiązując do słów szefa resortu cyfryzacji o wygaśnięciu finansowania internetu satelitarnego dla Ukrainy po prezydenckim wecie. 

 

WIDEO: "Można zatęsknić za Dudą". Minister po wecie prezydenta


- Dzisiaj nie wiem, czy pan prezydent będzie mocno zdziwiony, kiedy kolejny raz nie zostanie zaproszony do Białego Domu, bo tam się dyskutuje o tym, jak zakończyć trwającą wojnę w Ukrainie. Te decyzje na pewno sytuacji Ukraińców nie poprawiają - powiedział. 

 

Minister podkreślił jednocześnie, że chodzi także o obywateli Ukrainy, "którzy tutaj są, pracują". - To jest około miliona Ukraińców, którzy dzisiaj mogą obawiać się o przyszłość już od września - dodał. 

Stefan Krajewski o wecie prezydenta. "Problem dla polskich sadowników, ogrodników"

Szef resortu rolnictwa został także zapytany o to, czy prezydenckie weto może przełożyć się na "cios dla polskiego rolnictwa", jeśli w jego wyniku Ukraińcy zostaną zniechęceni do pracy w Polsce. - To jest problem dla polskich sadowników, ogrodników, gdzie pracują przy zbiorach jabłek, bo w tej chwili z wielu pól schodzą właśnie pracownicy, gdzie duża część, to są właśnie Ukraińcy - powiedział. 

 

ZOBACZ: Wybuch drona w Osinach. Wiceminister: Wleciał z terenu Ukrainy

 

Krajewski odniósł się dalej do kwestii 800 plus dla pracujących Ukraińców i potencjalnej argumentacji Karola Nawrockiego, który może powołać się w tej sprawie na słowa Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej. - To jest mocny argument, ale tak jak już wcześniej mówiłem, to weto ma wpływ na wiele innych rozstrzygnięć i niekoniecznie to pozytywnie będzie wpływać na dalsze losy wojny w Ukrainie - stwierdził. 

 

- Czy tu będziemy to rozpatrywać w kategorii błędu, czy faktycznie można przygotować kolejne rozstrzygnięcia, które by doprecyzowały, uregulowały, te kwestię - zapytał. 

 

Z kolei w przypadku ochrony zdrowia podkreślił, że ta "powinna należeć się wszystkim". - Pamiętamy, kiedy otwieraliśmy swoje serca, domy, portfele, kiedy Ukraińcy uciekali z kraju objętego wojną. Ten pierwszy odruch był bardzo dobry - zaznaczył. 

WIDEO: Szczyt w Waszyngtonie. Szłapka o możliwych powodach nieobecności Nawrockiego
Wojciech Barański / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃKAROL NAWROCKIMINSITER ROLNICTWAPOLSKAPREZYDENTPSLSTEFAN KRAJEWSKIUKRAIŃCYWETO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 