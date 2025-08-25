- Widać, że (...) można czasem już i pewnie zatęsknić za prezydentem Dudą - powiedział szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski, reagując na weto Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy dla Ukraińców. Jak zaznaczył minister, "to weto powoduje wiele innych problemów". Wśród nich wymienił między innymi kwestię Starlinków.

- Widać, że (...) można czasem już i pewnie zatęsknić za prezydentem Dudą, bo jednak w kluczowych kwestiach, ustawach tego weta nie było - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, odnosząc się do weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy dla Ukraińców.

- Dzisiaj z jednej strony słyszeliśmy o tym, jakie to propozycje będzie składał pan prezydent i je składa, ale z drugiej strony wetuje to, co tak naprawdę jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, rolników - podkreślił minister.

Minister rolnictwa reaguje po wecie Nawrockiego. "Powoduje wiele innych problemów"

Polityk powtórzył przy tym słowa lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Mówiliśmy o tym jako nasze środowisko PSL, że 800 plus powinno trafiać do osób pracujących i tu nie mówiliśmy tylko o Ukraińcach, przecież i o Polakach, że powinniśmy przywrócić wartość pracy, etos pracy, natomiast to weto powoduje wiele innych problemów - zaznaczył.

- Tu mówimy o tym, że Ukraina ciągle walczy i oczywiście o swoją wolność, ale też i o bezpieczeństwo nasze, żeby ta wojna się tu nie przeniosła i to, o czym mówił chociażby pan wicepremier Gawkowski, że tu chodzi, chociażby o Starlinki, które kupujemy dla Ukrainy, przekazujemy pieniądze. To wszystko jest niezwykle ważne i musimy też patrzeć na całość - dodał, nawiązując do słów szefa resortu cyfryzacji o wygaśnięciu finansowania internetu satelitarnego dla Ukrainy po prezydenckim wecie.

- Dzisiaj nie wiem, czy pan prezydent będzie mocno zdziwiony, kiedy kolejny raz nie zostanie zaproszony do Białego Domu, bo tam się dyskutuje o tym, jak zakończyć trwającą wojnę w Ukrainie. Te decyzje na pewno sytuacji Ukraińców nie poprawiają - powiedział.

Minister podkreślił jednocześnie, że chodzi także o obywateli Ukrainy, "którzy tutaj są, pracują". - To jest około miliona Ukraińców, którzy dzisiaj mogą obawiać się o przyszłość już od września - dodał.

Stefan Krajewski o wecie prezydenta. "Problem dla polskich sadowników, ogrodników"

Szef resortu rolnictwa został także zapytany o to, czy prezydenckie weto może przełożyć się na "cios dla polskiego rolnictwa", jeśli w jego wyniku Ukraińcy zostaną zniechęceni do pracy w Polsce. - To jest problem dla polskich sadowników, ogrodników, gdzie pracują przy zbiorach jabłek, bo w tej chwili z wielu pól schodzą właśnie pracownicy, gdzie duża część, to są właśnie Ukraińcy - powiedział.

Krajewski odniósł się dalej do kwestii 800 plus dla pracujących Ukraińców i potencjalnej argumentacji Karola Nawrockiego, który może powołać się w tej sprawie na słowa Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej. - To jest mocny argument, ale tak jak już wcześniej mówiłem, to weto ma wpływ na wiele innych rozstrzygnięć i niekoniecznie to pozytywnie będzie wpływać na dalsze losy wojny w Ukrainie - stwierdził.

- Czy tu będziemy to rozpatrywać w kategorii błędu, czy faktycznie można przygotować kolejne rozstrzygnięcia, które by doprecyzowały, uregulowały, te kwestię - zapytał.

Z kolei w przypadku ochrony zdrowia podkreślił, że ta "powinna należeć się wszystkim". - Pamiętamy, kiedy otwieraliśmy swoje serca, domy, portfele, kiedy Ukraińcy uciekali z kraju objętego wojną. Ten pierwszy odruch był bardzo dobry - zaznaczył.