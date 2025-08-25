Łukaszenka wraca do pierwotnego planu. "Presja rośnie"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej powiedział, że odpowiedzią Białorusi na polską politykę obrony granic, będzie powrót do pierwotnego szlaku przemytu migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Dodał, że wiceministrowie resortu spotkają się w tej sprawie ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ocenił, że im bardziej szczelna jest granica polsko-litewska, tym większą presję na granicę polsko-białoruską kładą służby Aleksandra Łukaszenki.

- Presja wzrasta. Łukaszenka i służby rosyjskie, widząc, że powoli domykamy systemy przerzutu migrantów do Unii Europejskiej dzięki kontrolom na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, wracają do tego pierwotnego szlaku - powiedział Kierwiński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił jednak, że sytuacja na granicy jest opanowana. - Jest bardzo spokojnie. Nawet spokojniej niż jeszcze kilka tygodni temu - podkreślił minister.

Przekazał też, że wiceministrowie spraw wewnętrznych Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk w poniedziałek wezmą udział w spotkaniach ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy, podczas którego będą rozmawiać o kolejnych, wspólnych działaniach uszczelniających polsko-litewską granicę.

Działania na granicy. Straż podała dane

Straż Graniczna opublikowała także dane, dotyczące sytuacji na polskich granicach. Przez weekend na granicy z Białorusią odnotowano prawie 820 prób nielegalnego przedostania się do Polski. 15 osób zbiegło, natomiast za pomocnictwo zatrzymano jedną osobę. W stronę patroli rzucano kamieniami.

Na granicy z Niemcami, także przez weekend, skontrolowano 26,5 tys. osób i prawie 11,9 tys. pojazdów. Wjazdu na teren Polski odmówiono dwóm osobom. Bardzo podobnie wyglądała sytuacja na granicy z Litwą - przeprowadzono kontrolę 26,3 tys. osób, 12,5 tys. pojazdów. Straż Graniczna zatrzymała 13 osób, odmówiono im także wjazdu na teren Polski.

bp / polsatnews.pl / PAP