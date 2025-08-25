Nie żyje co najmniej 20 osób w wyniku izraelskich ataków na szpital Nasera zlokalizowany w południowej części Strefy Gazy - przekazała agencja Reutera. Jak poinformowano, atak przeprowadzono dwoma etapami, a wśród ofiar znalazło się czworo dziennikarzy.

Ofiary zginęły na czwartym piętrze budynku podczas podwójnego ataku. Najpierw uderzyła jedna rakieta, a po chwili, gdy na miejscu były już ekipy ratunkowe, druga - przekazało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy.

ZOBACZ: Izrael zaatakował stolicę Jemenu. Wybuchy w pobliżu pałacu prezydenckiego

Biuro prasowe rządu Strefy Gazy podało, że wśród ofiar śmiertelnych było czterech dziennikarzy. Z podanych informacji wynika, że wśród zabitych znaleźli się związany z Agencją Reutera operator kamery Hussam al-Masri, Mariam Abu Dagga (Associated Press), Mohammed Salama (Al Jazeera) i Moaz Abu Taha (NBC). Agencja Reutera przekazała, że jest zdruzgotana śmiercią pracującego dla niej dziennikarza i zaapelowała o zapewnienie pomocy medycznej innemu pracownikowi agencji, który został ranny w ataku.

Strefa Gazy. Izraelski atak na szpital, armia "wyraża ubolewanie"

W oświadczeniu Izraelskie Siły Obronne przekazały: "IDF (ang. skrót od 'Sił Zbrojnych Izraela' - red.) wyraża ubolewanie z powodu wszelkich szkód wyrządzonych osobom niezaangażowanym w sprawę i nie atakuje dziennikarzy jako takich. IDF działa w celu złagodzenia szkód wyrządzonych osobom niezaangażowanym w sprawę w jak największym stopniu, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa żołnierzy IDF". Szef Sztabu Generalnego gen. Ejal Zamir polecił wszczęcie śledztwa w sprawie ataku.

ZOBACZ: Izrael zgadza się na negocjacje. Netanjahu wydał pilne polecenie

Szpital Nasera jest największą lecznicą na południu Strefy Gazy. W czasie trwającej od blisko dwóch lat wojny placówka była kilkukrotnie atakowana przez wojsko izraelskie. Armia wielokrotnie oskarżała bojowników palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamasu o to, że ukrywają się wśród cywili, m.in. w szpitalach.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tys. Palestyńczyków.

Według biura prasowego administracji Strefy Gazy podczas wojny wojska izraelskie zabiły 244 dziennikarzy. Amerykańska organizacja Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) informowała przed poniedziałkowym atakiem, że podczas wojny zginęło ponad 186 dziennikarzy i pracowników mediów, w przeważającej mierze byli to Palestyńczycy.