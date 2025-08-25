Coraz więcej seniorów pobiera emerytury niższe od ustawowego minimum. Najmniejsze wypłacane świadczenia są groszowe. Stanowi to wyzwanie dla państwa, ponieważ obsługa wypłat okazuje się droższa niż sama przekazywana kwota. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rośnie liczba osób pobierających emeryturę niższą od minimalnej, wynoszącej 1878,91 zł brutto. Obecnie jest to 437,9 tys. świadczeniobiorców, z czego niemal 8 000 otrzymuje do 100 złotych.

Dotyczy to osób, które osiągnęły ustawowy wiek, ale nie mają przepracowanego wymaganego stażu. Znany jest przypadek kobiety z Biłgoraja, która była zatrudniona jeden dzień i z tego tytułu przysługują jej 2 grosze miesięcznie.

Emerytura co kwartał? Nowa propozycja rządu

Taka "symboliczna" emerytura wiąże się jednak z realnymi przywilejami, takimi jak otrzymywanie "trzynastek" i "czternastek", prawo do zniżek (np. w transporcie publicznym) czy dostęp do opieki medycznej. Stanowi jednak obciążenie dla państwowych instytucji.

- Jeśli ktoś dostaje 2 grosze co miesiąc, a sam przelew kosztuje 10 groszy, to tylko do tego dopłacamy. To wymaga uregulowania - tłumaczył Polskiej Agencji Prasowej prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Niedawno głos w tej sprawie zabrał wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Cytowany przez "Rzeczpospolitą" polityk poinformował, że w jego resorcie narodził się pomysł, aby najniższe świadczenia wypłacano co kwartał, ponieważ "koszty ich obsługi znacząco przekraczają samą ich wysokość". Zastrzegł jednak, że seniorzy dalej będą mogli cieszyć się statusem emeryta oraz przysługującymi z tego tytułu korzyściami.

W dyskusji podkreśla się, że część osób bez prawa do emerytury minimalnej otrzymuje świadczenia istotne dla domowych budżetów. Eksperci, na których powołuje się "Rzeczpospolita", przekonują, że istnieje konieczność zróżnicowania rozwiązań. Pojawia się też postulat wprowadzenia minimalnego stażu, który daje prawo do uzyskania statusu emeryta.

Najwyższe i najniższe emerytury. Ogromny rozstrzał

Na otrzymywaną sumę wpływają przede wszystkim wysokość odprowadzonych składek oraz moment przejścia na emeryturę. Liczą się też statystyki dotyczące przewidywanej długości życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Jeśli ktoś zakończy pracę w bardziej zaawansowanym wieku, zgromadzi więcej na koncie w ZUS, a kwota będzie dzielona przez mniejszą liczbę oczekiwanych miesięcy wypłat. Z tego powodu rekordzistami w Polsce są osoby długo aktywne, jak senior ze Śląska, który przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Pobiera on ponad 51 tys. zł brutto.

Na przeciwnym biegunie znajduje się m.in. wspomniana kobieta z Biłgoraja z dwugroszowym świadczeniem czy mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego, której za trzy przepracowane dni przysługuje 6 groszy.

