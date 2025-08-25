Dziki opanowały europejską stolicę. Władze biją na alarm

Ogromne stado dzików weszło do jednej z dzielnic Budapesztu - podały lokalne media. Władze rozstawiły w kilku punktach specjalne pułapki. Eksperci podkreślają, że zwierzęta przyzwyczaiły się do życia w mieście.

"Dziki wkroczyły do 12. dzielnicy Budapesztu i są już przyzwyczajone do bliskości ludzi" - ostrzegł dziennik. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać duże stado zwierząt przemierzające jeden ze stołecznych parków. "Ślady ich aktywności były wyraźnie widoczne jeszcze następnego dnia" - zaznaczyła "Nepszava".

Goście w Budapeszcie. 20 dzików w stolicy Węgier

Na kolejnym nagraniu zarejestrowano stado dzików maszerujące przez ulicę miasta. Według relacji mieszkańca tej części Budapesztu stado liczyło ok. 20 osobników, zarówno dorosłych, jak i młodych, a zwierzęta są już "zupełnie zurbanizowane" - nie płoszą się i spokojnie przechodzą przez ulice.

Regularną obecność dzików w Budapeszcie potwierdziły w rozmowie z lokalnymi mediami władze samorządowe tej części węgierskiej stolicy. Dodano, że w okolicy rozstawiono już pułapki - duże metalowe klatki, do których zwierzęta będą wabione pozostawionym tam pokarmem.

bp / polsatnews.pl