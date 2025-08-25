Awionetka spadła na pole w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie). - Na pokładzie były dwie osoby, obie nie żyją - przekazał kpt. Dominik Wels z KM PSP w Lesznie w rozmowie z Interią. Na miejscu trwają działania służb.

Na pole w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie) spadła awionetka. Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 11. Jak podają przedstawiciele służb, maszyna wystartować miała z lotniska Ławica w Poznaniu, oddalonego od Krzycka Wielkiego o ok. 70 km.

- Maszyna spadła na ogród na terenie prywatnej posesji - przekazał w rozmowie z Interią kpt. Dominik Wels z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Na szczęście nikogo tam nie było.

Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Nie żyją dwie osoby

Gdy doszło do wypadku, na pokładzie awionetki znajdowały się dwie osoby, które poniosły śmierć na miejscu. W wyniku zdarzenia doszło do pożaru. Na miejsce skierowane zostały oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzycka Wielkiego oraz Włoszakowic. Interweniują również Jednostki Ratowniczo-Gaśniczejz komendy w Lesznie.

Na miejsce katastrofy skierowano także oddziały policji. Wkrótce ma tam dotrzeć grupa operacyjna wielkopolskiego komendanta straży pożarnej z dronem. Niebawem w Krzycku Wielkim pojawi się także prokurator.